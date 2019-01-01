若日尼奥：年轻不是切尔西借口 我们踢得太软了

这名中场球员典型的快乐性格被更加坚定的性格所取代，他呼吁改善球队的心态。

在客场2-1战胜阿森纳并结束了12月不稳定的表现后，若日尼奥呼吁他的切尔西队友们重新找回他们的侵略性。

这名意大利国脚已经厌倦了在切尔西的借口，他希望从他的球队中得到一个更好的心态来开始一场更激烈的比赛。

“我认为当你为切尔西踢球的时候，我们谈论了很多‘年轻，年轻，年轻，年轻’，但是我们处于赛季中期，每个球员都必须承担责任。”赛后若日尼奥说。

“不仅仅是老球员。当然，年轻球员需要更多的帮助，但年轻不是借口，你必须做好准备，为比赛做好准备，为战斗做好准备，因为你在英超为切尔西效力，就该如此。”

“（击败阿森纳）对我们来说非常重要。客场取胜是很难的，尤其是在德比的时候，那种感觉是疯狂的。但是现在我们需要改变我们的心态，在主场赢球，因为我们失去了太多的分数。”

“（当我上场时）我试图推动我的队友。我们一开始有点软，我试图改变这一点，因为我们需要改变我们的心态。我们没有足够的战斗。我不知道为什么。有时它会发生。”

“有时候你在场上的表现并不好，当你意识到自己不够努力而想要改变的时候，那就很难了。今天我们可以改变，但有时我们不能，所以也许我们需要更好的准备自己。”

“我认为最重要的是所有的球员都能参与进来。今天我从替补席上站了起来，可以帮助我的队友们。最重要的是结果，因为我们付出了很多，我认为这是我们应得的。”

自从去年11月的国际比赛日以来，切尔西的表现一直不佳，不仅输给了卫冕冠军曼城，还输给了埃弗顿、西汉姆、伯恩茅斯和南安普顿，这些球队都处在降级区附近。

许多这样的失利都发生在主场，而蓝军的客场表现更好。若日尼奥认为他的球队改变他们的“心态”对改善他们在斯坦福桥的糟糕表现也很重要。

“你知道你必须战斗。”他补充道：“有时候你在球场上表现得有点软，我认为这是我们必须改变的。有时我们和不想踢比赛的球队比赛，只是防守和反击，很难找到空间。”

“我们需要努力打破这种局面。我认为你应该突破防线，在防线后面跑得更多。有时我们不这样做，我们只想把球踢到脚上，也许我们可以改变这一点。再强调一次，这是心态。”

这名中场球员在场上被认为是萨里的爱将，但他已经很好地适应了兰帕德的战术。

“我很高兴，但最重要的是球队。”谈到被兰帕德任命为副队长时，若日尼奥说：“如果他认为这对球队是最好的，我很高兴。但我不会改变自己。”

“我还是那个人，我试着去帮助他们，当我开玩笑的时候，我经常开玩笑，当我们必须努力工作的时候，我们必须工作，我也这样做。”