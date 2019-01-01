若日尼奥低迷有准备 萨里：不会改变战术

萨里坚持表示，他不会改变球队433阵型，中场球员若日尼奥必须提高和改变自己，全队都要最终适应这个阵型。

若日尼奥在去年夏天跟随萨里离开那不勒斯加盟切尔西，他成为萨里在蓝军战术中的核心球员，在这套433阵型中，萨里坚持若日尼奥是球队进攻的发起点。

在赛季开始阶段，萨里的战术运转的非常顺利，蓝军一度保持了18场赛事不败，但在12月底时，他们的不败战绩被热刺终结。

随后若日尼奥的发挥陷入低迷，切尔西的成绩也出现了起伏，他们从冠军竞争球队，滑落到积分榜第五位。

萨里认为作为一名球员，若日尼奥想要继续提高自己的水平是有些困难的，因为他不会改变自己433的阵型，不过他也觉得只是疲劳导致了这名中场球员近期表现低迷。

萨里说：“我和若日尼奥已经合作了四个赛季，某种程度上来讲他很难再提高了。我认为他在20场比赛中表现都非常好，而且他还是联赛中触球次数最多的球员。”

尽管萨里所说的触球数据不假，但是赛季至今，若日尼奥没能为球队奉献一次助攻。

萨里补充说：“也许在这几场比赛中他有点累了，可以看到他转移球的速度比以前慢了。但我认为这很正常，你不可能连续60场比赛都保持高光表现，所以这不是什么大问题。”

萨里坚持表示，他不会改变自己的阵型，切尔西的球员们需要继续贯彻执行他目前的战术。

“我们目前还没有完全准备好做出一些改变，等到我们100%的达到我想看到的效果时，我就可以改变，”萨里说。