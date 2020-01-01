若想重夺英超冠军，瓜迪奥拉需要做这五件事

就在一年前，曼城和他们的教练在英格兰大获全胜，但他们的联赛霸主地位已经被利物浦终结。

大约六个月前，瓜迪奥拉的球队已经在英超夺冠无望。在周四曼城被切尔西击败后，尤尔根·克洛普的球队最终获得了冠军。

曼城主帅在利物浦夺得30年来的第一个联赛冠军后向他们表示祝贺，但他已经在计划如何夺回过去25个月一直在曼彻斯特的奖杯。

在此，够力足球将介绍瓜迪奥拉可以考虑的五件事……

其他球队

找一名中后卫

欧洲的体育主管们不确定转会市场将如何应对新冠肺炎疫情对足球财政的影响，包括曼城的贝吉里斯坦。

瓜迪奥拉希望在比赛暂停前引进一些新面孔，但如果这个计划必须彻底改革，一名中后卫将是他最想要的。

上赛季末孔帕尼的离开以及找不到他的替代者，加上拉波尔特长期受伤，暴露了球队缺乏深度，在还剩7场比赛的情况下，他们已经比上赛季多丢了10个球。

老将费尔南迪尼奥很好地帮助球队摆脱中卫危机，而来自青训学院的加西亚则成为了一名有着巨大潜力的令人兴奋的年轻后卫。

但是斯通斯和奥塔门迪的稳定性仍然是个问题，曼城缺少一名可靠的中后卫来配合拉波尔特在重要比赛中的表现。

强势结束本赛季

利物浦作为冠军的第一场比赛是做客伊蒂哈德球场，瓜迪奥拉的球队可以提前传达一个信息，那就是下赛季的卫冕冠军不会过得那么容易。

在比赛前会有很多细节，瓜迪奥拉对克洛普的成就表示了尊重，并可能会有列队鼓掌，这取决于安全措施。

在此之后，曼城可以提醒他们的对手他们的阵容质量，同时也可以削弱利物浦积分破百的希望。

不仅如此，欧冠冠军仍然是可能的，虽然在切尔西的失利再次暴露了曼城的防守问题，但他们仍然有能力击败包括皇家马德里在内的任何一支欧洲球队。

瓜迪奥拉在利物浦确认夺冠后说：“在利物浦夺得欧冠后，我感觉到他们非常专注。”曼城的第一次欧冠冠军可能会对他自己的球员产生类似的团结作用。

解决边后卫问题

瓜迪奥拉在俱乐部期间在边后卫上花费了近1.5亿英镑，但现年30岁的凯尔·沃克仍然是他在这个位置上唯一稳定的球员。

左后卫一直是最大的问题位置，而且这种情况并没有因为本杰明·门迪的两次长期膝盖受伤而得到改善。曼城在没有合适的替补的情况下蹒跚而行，首先是德尔夫的客串，而津琴科则是稳定的替补人选。

但是门仍然在努力保持稳定，他在对切尔西的失败中犯的错误被证明是代价高昂的，特别是在曼城在斯坦福桥统治上半场的时候。

这位25岁的左后卫的进攻威胁显示了他被引进的原因，但是他需要更多的稳定性来追上利物浦的罗伯逊和亚历山大-阿诺德。

另一方面，今夏签下的坎塞洛并没有给沃克带来瓜迪奥拉想要的压力，这可能会给球队带来另一张新面孔。

相信福登

大卫·席尔瓦将在本赛季结束后离开，瓜迪奥拉可以给菲尔·福登更多的机会来节省大量调整后的转会费用。

曼城主帅对这位20岁的球员的能力毫不怀疑，这位斯托克波特出生的中场已经准备好了更多的上场时间。

瓜迪奥拉在过去的三年里精心培养了福登的成长，尽管他已经为俱乐部出场64次。

这位英格兰U21国脚在本赛季28次出场中有6个进球和7次助攻，平均每91分钟就制造一个进球。

他在球场上是无所畏惧的，尽管他的经验不足无疑会导致他在比赛中犯错。但是在与席尔瓦、德布劳内和京多安一起磨合后，福登应该承担更多的责任。

让德布劳内做领袖

12个月前孔帕尼离开时，曼城更衣室里的人都强烈地感受到他的离去，而当本赛季末席尔瓦离开时，他们将失去另一位杰出的领袖。

这位西班牙中场在球场内外都很安静，但在阿提哈德训练场和一线队中，他是一个举足轻重的人。

德布劳内是下赛季队长的最佳人选，这名比利时人在球场上的出色表现已经对球队产生了很大的影响。

他的活力和决心常常决定了球队的节奏，如果曼城想要缩小与利物浦的差距，他们就不能放松。

刚满29岁的德布劳内正处于职业生涯的巅峰，他的智慧和成熟使他成为金球奖的重要候选人。如果他能带领曼城重获荣耀，金球奖的希望将会进一步增强。