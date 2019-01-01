若引进德赫亚不顺 大巴黎或用洛里当备胎

据报道，为了挽留大卫·德赫亚，曼联将向他提供2000万英镑的年薪，因为越来越多的人担心这位球星将寻求履行完合同，并在12个月后免费离开。

曼联预计在这个夏天会失去长期效力的西班牙门将大卫·德赫亚，他看起来已经做好了转会的准备，因为他的合同现在只剩下12个月了。

德赫亚上个月拒绝了曼联给他的最后一份合同，这意味着俱乐部将别无选择，只能以最好的价格卖掉他。

据《太阳报》报道，巴黎圣日耳曼准备在今年夏天向曼联支付6000万到7500万英镑来得到德赫亚，而索尔斯克亚则迫不及待地想把这笔钱加到他的转会预算中，因为他将在老特拉福德进行一场大规模的夏季重建。

但是俱乐部担心德赫亚现在可能会怠慢这一转会，相反，他会考虑履行完合同，在明年的这个时候以自由球员的形式离开，这样曼联将会失去一笔巨款。

因此，据报道，曼联向德赫亚开出了2000万英镑的年薪，既打算挽留德赫亚，也能确保他们不会错过这笔巨款。

巴塞罗那的西莱森、阿贾克斯的奥纳纳和埃弗顿的皮克福德都被传有可能加盟曼联接替德赫亚。

巴黎圣日耳曼在决定不与布冯续约后，正在寻找一名新的顶级门将。据法国媒体报道，如果从老特拉福德引进德赫亚的努力失败，他们将会引进热刺的洛里。

32岁的世界杯冠军洛里在12个月前带领法国队在俄罗斯夺冠后，在法国国内广受爱戴。他没有离开热刺的计划，但如果有报价的话，情况可能会有所改变。