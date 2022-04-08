若巴黎没有结构性的变化 姆巴佩续约将会是一个巨大错误

尽管本泽马现在可能是赢得2022年金球奖的最大热门，但在过去的两个星期里，姆巴佩再次证明了为什么他被许多人视为地球上最好的足球运动员。

在他为俱乐部和国家队登场的最近两场比赛中，他直接参与了8个进球。

在法国国家队，他在对阵南非的比赛中贡献2球1助，然后在巴黎圣日耳曼，他又在对阵洛里昂的比赛中完成梅开二度并助攻帽子戏法。

批评者会指出每场比赛的对手水平不高，但姆巴佩的表现还是很出彩，本在赛季巴黎的8场欧冠比赛中，他每场都有进球或助攻，这直接否定了关于他只会欺负弱队的说法。

事实上，关于他的未来的新闻的喧嚣程度足以证明他在球场上的价值。

几个月来，姆巴佩在本赛季结束后会做什么一直是人们狂热猜测的主题。6月31日合同到期，这位23岁的球员注定要成为多年来最受追捧的自由球员——甚至可以说是有史以来。

自本赛季初以来，皇马在签下这位法国国脚的竞争中似乎一直处于领先地位，然而在最近几天，势头有了微妙的变化。

"我还没有做出决定，有一些新的因素需要考虑。哪些因素？就是新的因素。"姆巴佩在对洛里昂的比赛后告诉媒体。

"我很冷静，我正试图与我的家人一起做出最好的决定。”

"如果我做了这个决定，我就会说出来并接受它。我总是这样做；我不需要隐藏，我只是想做出我可能做出的最好的决定。"

这些言论是在法国媒体爆出巴黎愿意让他成为球队领军人物和队长的消息不久后出现的，考虑到巴黎在欧冠中输给皇马的方式，以及姆巴佩未来的不确定性，俱乐部现在正处于一个重要的关头。

很明显，巴黎不能没有姆巴佩。他可能与梅西和内马尔组成了三叉戟，但对于本赛季真正花了很多时间观察MNM组合的人来说，前场三人组的层次是显而易见的：姆巴佩的水平明显比他身边的梅西和内马尔要高得多。

巴黎将不惜一切代价留住这位前锋，这可能就是姆巴佩上周末提到的 "因素"。

虽然他故意留下了模糊的声明，但它可能不仅仅是被递上袖标那么简单。更大的动作可能在起作用，例如驱逐体育总监莱昂纳多，他的糟糕表现终于受到了认真的审查。

也许巴黎甚至可能接触姆巴佩的好朋友博格巴，他的存在可能足以让他有理由进一步考虑自己的未来。

当然，如果今年夏天巴黎的项目没有发生大的变化，那么姆巴佩续约留队将会是一个错误。

俱乐部混乱的转会政策是有据可查的，而他们缺乏精神毅力，继续在最大的舞台上遭遇尴尬的失败。

毕竟，巴黎在欧冠16强首回合已经痛击了皇马，然而现在是安切洛蒂的球队站在了进入半决赛的边缘。

当球员在职业生涯中做出重大决定时，历史可能会被过度渲染，然而巴黎的灾难问题已经成为一个令人震惊的趋势，姆巴佩不应该让自己被吸入这种失败的真空中。

不过，去皇马也是有风险的。

由于维尼修斯和本泽马分别占据了他喜欢的左路和中路，姆巴佩面临着被分配到右路的前景——自从他早期在摩纳哥的时候，他就没有经常踢过这个位置。

那么，也许在巴黎再呆12个月以巩固他在家乡俱乐部的地位是一个明智的决定——这可能会让姆巴佩成为巴黎历史头号射手——然后在他最熟悉的位置之一出现空缺时转会到皇马。

姆巴佩刚满23岁，他的时间还很充裕。然而，他在未来几周做出的决定将影响他的余生——无论是职业层面还是个人层面。

显然，他正在仔细评估这一决定。