若劳塔罗加盟 苏亚雷斯的巴萨生涯恐将告终

即使劳塔罗加盟，乌拉圭人仍然可以在诺坎普发挥作用，但他的非凡魅力已经时日无多。

由于伤病，苏亚雷斯似乎将错过2019-20赛季剩下的比赛，但疫情给了他恢复的时间。这个周末，巴萨队医将宣布他已经康复。

“我现在做的很好，正在逐步适应和队友们的训练。”苏亚雷斯本周告诉巴萨官网：“显然，从伤病中恢复是很困难的，因为你有点害怕，但我已经很享受和我的队友们一起训练。”

值得赞扬的是，苏亚雷斯在被问及国际米兰前锋劳塔罗·马丁内斯转会的可能性时表现出了极大的热情。

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“他拥有在巴萨踢球的所有天赋。”他在二月告诉RAC1：“两年来我一直在说，引进一名年轻的前锋是件好事，这样他就可以开始适应，为我离开后的比赛学习。”

“引进新球员很好，因为这会让你更有竞争力。”

他在4月份对《世界体育报》重复了这样的赞扬：“他是9号球员，有着惊人的跑动，这反映了他是多么出色的前锋。”

不管苏亚雷斯如何解释这次转会，事实是，如果劳塔罗真的加入巴萨，他将作为苏亚雷斯的替代者。

“由于他的年龄，我们可能会看到路易斯·苏亚雷斯在巴萨的终结。”同名传奇路易斯·苏亚雷斯的《马卡报》解释说：“他最近开始受伤，巴萨不能再等了。”

“如果他能表现，那太好了，因为他总是表现得非常出色。如果没有，你就必须寻找替代品。”

苏亚雷斯很有可能扮演一个类似于比达尔在本赛季的角色，在巴萨稳赢的比赛中作为替补上场。

当然，前锋的短缺在1月转会窗口关闭时给诺坎普的管理层带来了尴尬，这将使他们在精简这个位置之前三思，即使劳塔罗在这个夏天到来。

到了2021年，俱乐部将不得不做出一个重大决定。苏亚雷斯的合同将于明年6月到期，尽管他拥有一项条款，即如果他参加了一定数量的比赛，合同将自动续签。

苏亚雷斯在19岁时离开家乡的俱乐部去了格罗宁根，他们也张开双臂欢迎他们的浪子回来；如果这位前锋想要最后一份大合同，美国职业足球大联盟将是一个很好的选择。

不过，这样的决定可以等等。目前，苏亚雷斯仍然是巴萨的头号前锋。他和梅西会追求惊人的进球数量。

然而，劳塔罗的签约将标志着这个极具竞争力的乌拉圭人的终结，在成名多年后，他现在必须开始考虑离开巴塞罗那后的生活。