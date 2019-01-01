苏格兰主帅位置悬空 前英主教练埃里克森有意竞逐

现年71岁的瑞典籍教头埃里克森有意与包括莫耶斯在内的其他名帅一同竞逐目前空缺的苏格兰国家队主帅帅位。

据英国媒体talkSPORT消息，前英格兰国家队主帅埃里克森在接受采访时表达了有意接掌苏格兰国家队帅位的意愿。

苏格兰足总上周解雇了仅带队12场的名帅麦克利什，而现年71岁的埃里克森出现在他们的主帅候选名单当中。

这位今年年初才从菲律宾国家队帅位卸任的老帅接受访问时说道：“这是个突如其来的消息，所以我不是太确定，但我当然感到荣幸。苏格兰是个足球大国，担任他们的主教练肯定是一份很隆重的工作。”

“虽然护照上告诉我自己的真实年龄，但是我丝毫感觉不到。我仍然喜欢工作，喜欢足球。所以如果有有趣的事情发生，我就回去做。如果什么都没有，这也无所谓。还有很多人在我这个年纪上还在努力，而且做得很好，霍奇森就是其中之一。我不觉得自己老了，我很健康，希望有一天我能再次坐在板凳席上。”

埃里克森曾率领英格兰参加2002以及2006年世界杯，但都止步8强。随后他还短暂执教墨西哥和率领科特迪瓦参加2010年世界杯。在中国执教4年后，他于今年年初率领菲律宾参加了亚洲杯。

除了埃里克森外，目前赋闲的莫耶斯、苏超基尔马诺克主帅斯蒂夫-克拉克、苏格兰U21主教练斯科特-根米尔以及阿伯丁主帅德瑞克-麦克因内斯都是候选名单里的人选。