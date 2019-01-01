苏亚雷斯谈红军：当年丢冠太年轻 今日红军人人爱

路易斯·苏亚雷斯指出了现在的利物浦和他曾经效力过的利物浦之间的不同，他承认现在任何人都“热爱”为红军踢球。

苏亚雷斯的进球是利物浦上一次争夺英超冠军的一个重要因素，但他们最终在2014年未能如愿。这位巴塞罗那前锋承认现在的利物浦比他以前的球队更好，他说任何球员都“热爱”为他们踢球。

当被《卫报》问及尤尔根·克洛普的球队是否能从五年前的安菲尔德吸取经验时，苏亚雷斯说:“也许吧，但更多的是他们自己的经验:这是他们第二个强大的赛季，去年他们打进了欧冠决赛。我理解他们所经历的一切，这并不容易，但我认为我们的情况有所不同，因为那时的情况是“现在或永不”，机会只有一次。当我在那里的时候，情况非常不同。我们正处在英超联赛冠军的边缘，而我们的阵容远没有那么好。他们没有现在花那么多钱。现在任何球员都想去利物浦；那时的情况不同。如果我们赢得了联赛冠军，我想这将是一个比这支球队更大的成就。”

“（现在的利物浦）前场三名球员速度很快，技术上很有才华，非常有天赋；他们是决定比赛结果的球员，利物浦的比赛结果取决于他们。（他们是）那种你愿意与之一起踢球的球员，那种你对利物浦这样的俱乐部所期望的水平，那种能够赢得英超冠军和欧冠冠军的球员。他们也知道如何拿下比赛。也许我们处理得不太好。”

由于杰拉德的失误，利物浦最终在联赛冠军的争夺中失利，但是苏亚雷斯相信如果今天能够重新开始，事情将会有所不同。

“杰拉德的遭遇很不幸，但以水晶宫的比赛为例：这些天，你会说:‘不，冷静点，我们3-0领先，曼城必须在周中和周末获胜’。但是我们有进球的欲望，我们认为我们可以在净胜球上夺冠。那是‘太年轻’的错误。”

苏亚雷斯将在5月的欧冠半决赛中对阵利物浦，届时他将带着激动的心情回到安菲尔德。然而，尤尔根·克洛普警告说，对于这位前红军宠儿来说，这将是一个不容易的夜晚。