苏亚雷斯：看好三人成大器 愿用金靴换红军英超

这位巴塞罗那的射手是英格兰国脚的超级粉丝。

路易斯·苏亚雷斯表示，切尔西前锋塔米·亚伯拉罕具备成为世界足球之星的条件。

这位乌拉圭国脚自2014年从利物浦加盟巴塞罗那后就一直在诺坎普效力，但在32岁的时候，谁将代替他首发的问题开始浮出水面。

尽管这位英格兰前锋只有22岁，但这位前利物浦球员已经足够让他相信他是一个正在成长的明星。

“很明显有很多优秀的年轻球员，但有一些前锋是我关注的，因为我喜欢看他们的比赛，无论他们是年轻还是年老，”他在接受《OneFootball》采访时表示：“一个是亚伯拉罕，切尔西9号。我认为他是一个很好的前锋，有很好的射门，他的移动很好，尽管他很年轻。我爱的另一个人是马克西·戈麦斯。除了是乌拉圭人，他是一个有很多特点的球员，任何俱乐部都希望看到他成为球队中锋。然后，很明显，还有像劳塔罗·马丁内斯这样的球员，他也表现得很好。”

在此期间，苏亚雷斯还没有准备好结束自己的职业生涯。

他说：“如果你今天问我，我会说我想参加卡塔尔的世界杯，那是一定会实现的，因为我很有雄心，而且是个斗士。我是这么说的，但两三年后，你不知道会发生什么，即使我打算在卡塔尔踢球。”

回顾他的职业生涯，同时，他在英格兰有一个主要的遗憾。

“我愿意用我在利物浦赢得的金靴奖来换取英超联赛，那在当时意味着许多。”他说：“我们是一支非常年轻的球队，很多年轻球员都在成长。我们没有利物浦现在的预算，所以赢得它将是一个巨大的成就。”