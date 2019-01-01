苏亚雷斯：梅西的缺席不是巴萨输球的借口

国王杯1 / 4决赛，巴萨0 - 2负于塞维利亚，梅西没有出现在这场比赛中。

在周三的西班牙国王杯四分之一决赛第一回合比赛中，巴塞罗那0:2负于塞维利亚，苏亚雷斯表示球队输球的原因不是梅西的休息。

梅西在上周末的西甲联赛中帮助巴萨击败了莱加内斯，但在前往塞维利亚的比赛中却被巴尔韦德排除在了大名单之外，因为后者还有下个月与里昂的欧冠联赛需要考虑。

下半场萨拉维亚和本耶德尔的进球帮助塞维利亚取得胜利，尽管巴尔韦德在比赛中替补换上了苏亚雷斯、库蒂尼奥和阿尔巴。

巴萨本赛季在梅西缺席的8场比赛中输掉了2场，而在梅西出场的24场比赛中输掉了2场。

但是苏亚雷斯并不会因为梅西的缺席而责怪巴萨的失利，因为在上一轮对阵莱万特的比赛中，西班牙国王杯的卫冕冠军也是后来居上赢得了比赛。

苏亚雷斯说：“在梅西不在场的比赛中，我们承担了责任，把球队带向下个阶段。这不是一个借口，我希望里奥能参加第二回合的比赛，因为这将带来改变。”

“一月是最复杂的月份，杯赛很重要，另外还需在联赛中继续得分。我们还必须考虑欧冠的未来。”

“我们有足够多的球员，有足够板凳深度去克服各项比赛的挑战。”

当被问及梅西是否应该在下周三的回程中上场时，巴萨后卫皮克表示了异议。

“我们有一支非常有竞争力的球队，教练希望我们每一个球员都能参加到比赛中。”皮克说。

“我们的表现很好，但他们利用了机会。”

“梅西的回归？这将是教练的决定。”