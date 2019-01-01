苏亚雷斯：梅西已日复一日证明他是世界最佳

这名乌拉圭前锋多年来与梅西建立了极好的伙伴关系，他说他毫不怀疑谁是世界上最好的球员。

路易斯·苏亚雷斯表示，莱昂内尔·梅西在巴塞罗那日复一日地证明了他是世界上最好的球员，“每个人都知道”这是事实。

关于谁是世界上最出色的球员，梅西和克里斯蒂亚诺·罗纳尔多之间的争论已经持续了十多年。

但是对于苏亚雷斯来说，没有人比阿根廷的梅西更好了。

“梅西对我的个人成长帮助很大，”他说：“我们从一开始就有默契。从共存中产生了友谊，我和他一起度过的时光也在球场上起了作用。”苏亚雷斯告诉巴塞罗那官方网站：“每个人都知道他是世界上最好的。他已经证明了这一点，并日复一日地继续证明。他已经对我表示过一千次团队精神了。他在我为金靴而战的时候帮助了我。不久前，在埃瓦尔，他给了我一个进球。”

在接下来的一个月里，巴萨将面临一段艰难的时期，他们将在欧冠中对阵多特蒙德和国际米兰，在西甲将做客马德里竞技，并将在12月18日与皇家马德里进行补赛。

然而，苏亚雷斯正在享受即将到来的一切。

他说：“一个非常好的月份即将到来。我们喜欢这些比赛，无论是作为球员还是普通人。当然还有国家德比。你必须做好心理和身体上的准备。也许我们不会赢得每一场比赛，也不会一帆风顺，但我们希望在球迷的支持下，我们能做到最好。我们并没有一个轻松的联赛开局。我们丢掉了一些我们其他时候不会丢的分数，但我们知道其他球队也表现得很好。”