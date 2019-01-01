苏亚雷斯替梅西澄清退役谣言：他的言论被误解

这位巴塞罗那前锋支持他的超级巨星队友继续踢很长时间的比赛。

巴塞罗那队队友路易斯·苏亚雷斯表示，莱昂内尔·梅西的退役暗示被“误解”了。

现年32岁的梅西在周一赢得了创纪录的第六个金球奖，他说“退出的时刻正在到来”，这引发了退役的讨论。

然而，苏亚雷斯认为这位阿根廷球星的言论被误解了，他支持这位前锋在未来几年继续踢球。

“（梅西）让我很惊讶，因为他是独一无二的，而且正在创造历史。”苏亚雷斯告诉拜因体育：“作为一个朋友和队友，（金球奖）让我感到高兴和自豪，因为对他来说这是一个美丽的时刻。

“（他的言论）被曲解了。当有人赢得金球奖时，他们很高兴，但也很紧张。莱奥是一个人，和我们一样会紧张。他想说他可能不得不在几年后退役。这被误解了，但我相信梅西还会继续很长一段时间。”

苏亚雷斯自2014年从利物浦加盟巴萨以来，一直是巴萨的明星球员，但这位32岁的球员也有可能离开巴萨，尽管他的合同到2021年才到期。

这名乌拉圭国脚说他会尽自己最大的努力去帮助这支位于积分榜首位的西甲卫冕冠军。

苏亚雷斯说：“如果他们给我带来了一个和我竞争的新队友，那压力相当于每三天上场一次。”

“我必须考虑俱乐部的未来——作为一个俱乐部的球迷，我必须考虑未来，也许最好的事情是他们签下一名年轻的或者成熟的球员来作为巴塞罗那的9号。”

到目前为止，苏亚雷斯已经在本赛季的所有比赛中打进了10个球，并助攻梅西在最近1-0战胜马德里竞技的比赛中打进致胜球。