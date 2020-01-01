苏亚雷斯支持巴萨引进劳塔罗：这是件好事

阿根廷人在国际米兰的良好表现吸引了巴萨的注意，苏亚雷斯相信他会成为球队的一员。

巴塞罗那前锋路易斯·苏亚雷斯将欢迎劳塔罗·马丁内斯来到诺坎普，他在过去两年一直呼吁巴萨寻找锋线的新鲜血液。

近几个月来，这位国米球星的名字多次被与巴萨联系在一起，这要归功于他和卢卡库的出色表现。

到目前为止，劳塔罗·马丁内斯在2019-2020赛季的30场比赛中已经取得了16个进球，这是他在梅阿查的第一个完整的赛季，上个赛季他还是伊卡尔迪的替补。

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然而，苏亚雷斯并没有因为假想的9号人物的出现而受到威胁，他认为这是早该采取的行动。

“劳塔罗很有天赋。这是他在意大利的第二年，他已经踢出了很高的水平。”这名乌拉圭球员在周五接受RAC 1采访时表示：“但球员不做决定；我已经说了两年了，引进一名年轻的前锋是件好事，这样他就可以开始适应，并为我的离开而学习。”

苏亚雷斯目前由于膝伤不得不接受手术，虽然他仍有希望在赛季结束前复出。

“有时候当你在比赛的时候，你会听到你需要被替换。这就是足球。”他补充道。“你意识到，当你不在那里时，人们会看重你的工作。这是一种安慰。”

“让球员上场是件好事，因为这会让你更有竞争力，更关心能否上场比赛。我意识到了自己的年龄，我必须越来越多地调整自己的节奏。竞争是健康的，对球队有好处。”