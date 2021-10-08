苏亚雷斯：我和科曼的电话只持续40秒 这不是告别传奇应有的方式

这位乌拉圭前锋被认为是巴萨的多余之人，但他表示科曼和自己的谈话“不是向传奇告别的方式”。

苏亚雷斯透露，他与科曼的通话只持续了40秒，在电话中他被告知自己在巴塞罗那没有未来了。

这位经验丰富的乌拉圭前锋在效力巴萨的6年间打进了198个进球，赢得4座西甲冠军和1座欧冠冠军。

然而，在2020年夏天，他被俱乐部认为是多余的，科曼在接管球队后的第一件事就是处理掉这名经验丰富的前锋。

苏亚雷斯在Twitch上向记者杰拉德-罗梅罗解释了这次通话是如何进行的，他说道：“科曼打电话和我说我不在他的计划中，通话只持续了40秒，这不是跟传奇说再见的方式。”

“首先他告诉我，我不在他的计划之内，然后他告诉我，如果我不能解决我的合同，我将会参加对阵比利亚雷亚尔的比赛。”

“他缺乏个性，无法明确地告诉我他是否不想要我，或者是否俱乐部真的不想要我。”

苏亚雷斯补充道：“那是非常艰难的日子，因为我为俱乐部付出了一切。”

“打完电话后，我和我的妻子还有梅西进行了沟通。由于各种原因，这是复杂的一年。”

“梅西要求离开，我被送走了，我们的家庭都过得很糟糕。”

离开巴萨后，苏亚雷斯加盟了马德里竞技，在此前马竞2-0击败巴萨的比赛中，他贡献一球一助，同时在场上数次过掉老队友皮克。

杰拉德-罗梅罗调侃道：“你那一天数次过掉了皮克，后来人们说比赛结束后，皮克还在球场上寻找着你的身影。”

对此，苏亚雷斯笑着回答：“现在要过皮克也不是那么难嘛！”