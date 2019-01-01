苏亚雷斯：必须尽快找到解决登贝莱伤病的办法

在登贝莱周三再次受伤后，苏亚雷斯说他的健康问题必须得到解决。

路易斯·苏亚雷斯告诉他的巴萨队友登贝莱和球队队医，在他的健康问题再次受挫后，要尽快找到一个解决办法。

在周三3-1战胜前俱乐部多特蒙德的欧冠比赛中，登贝莱在上半场因大腿受伤被换下场。

这名边锋将接受检查，以确定伤势的严重程度，但他可能至少会错过周日对阵马德里竞技的西甲比赛。

自2017年8月以1.05亿欧元(8900万英镑/ 1.16亿美元)的最初转会费从多特蒙德转会至巴萨以来，登贝莱在2019年遭遇了三次大腿伤病，这是他职业生涯中一连串伤病的一部分。

这位22岁的球员本赛季在各项赛事中只首发了5场，在这段困难时期期间，他的职业素养也受到了质疑。

苏亚雷斯现在敦促球员和医护人员尽最大努力来阻止登贝莱的伤病记录的延续。

“登贝莱和队医们必须努力找到他的伤病的解决办法。”苏亚雷斯在赛后。

“(他们必须查明)他是如何在康复后不断受伤的。我们希望他快点回来。”

周三，苏亚雷斯在诺坎普打破僵局，随后又助攻梅西打入第二粒进球，阿根廷球星之后又助攻格里兹曼(替补登贝利上场)打入第三粒进球。

桑乔为多特蒙德扳回一球，但巴萨还是取得了最终的胜利，确保了他们在下一轮的席位。

苏亚雷斯说，他和梅西在俱乐部呆了5年，合作变得很轻松，但他也承认，在连续6场比赛没有进球的情况下，他们很想让格里兹曼进一个球，以增强他的信心。

苏亚雷斯说：“我一直说，这么多年来，我们每天都在一起，一起打球，让我很容易就能和梅西建立起联系。”

“你一开始就知道他会把球放在你面前。我们总是在寻找最好的选择。我们找到对方很正常，因为我们是两个主力前锋。”

他补充道：“就像其他队友一样，我们知道格里兹曼在进球方面遇到了困难。但安托万做得非常出色：他拿到了机会，他进球了。这对他的信心很重要。”