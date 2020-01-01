苏亚雷斯：很难说出再见 我在巴萨度过了诸多难忘时刻

这位乌拉圭前锋已确定将离开巴萨加盟马竞，但他强调真的很难与加泰罗尼亚豪门说出再见。

路易斯·苏亚雷斯声称他已经知道自己会被罗纳德·科曼赶出巴塞罗那，但是乌拉圭人承认在度过了令人难忘的6年之后，告别诺坎普仍然“非常艰难”。

这名乌拉圭前锋被认为是加泰罗尼亚新教练计划外的冗杂球员，目前他已经与巴萨的西甲冠军主要对手签下了一份合同，即将正式亮相马德里竞技。

截至目前，苏亚雷斯总共为巴萨出场283次，打进了198粒进球，很少有人能预料到这样的转会会发生。

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尽管科曼渴望在经历了令人失望的2019-20赛季后，让巴萨重新起步，但他的新赛季计划内并没有这位经验丰富南美前锋的位置

苏亚雷斯在效力巴萨期间拿到了4次联赛冠军和1次联赛冠军，他表示自己将带着许多美好的回忆前往万达大都会球场开启职业生涯的新篇章。

巴萨在新闻发布会上确认了他的离开，这位33岁的中锋，在2014年世界杯嘴咬意大利后卫基耶利尼以后遭遇了禁令，红蓝军团趁机将其签下，他告诉记者：“很难说出再见,但我很感激俱乐部在我处于复杂时刻签下我，并给予了信任。”

“我的队友们一直都表现得很出色，每个人都知道我在这里所做出的牺牲，我为以这样的方式离开感到骄傲。”

“在这里踢球是一个梦想，我从来没有想过我能取得这样的成绩，因为在巴塞罗那你必须一直保持在巅峰状态，你永远不知道你能在这里呆多久。”

“这些年我在这里有很多精彩的时刻，我最好的记忆是拿到第一个联赛冠军，第一个欧冠冠军，进球以及那些我以前只能在PlayStation上才能认识的优秀球员一起踢球，我必须去享受这些时刻。”

苏亚雷斯谈到了他的离开和他的方式:“我已经接受了这样的离开，现在我必须改变我过去的想法，专注于新的挑战。”

“这是疯狂的一个月，有些不真实的东西被报道，这让我很生气，但每个人都知道我和梅西的关系。当我来到巴萨的时候，他们会说注意点，梅西是前锋，你们是竞争关系。而六年后，我拥有了一段很棒的关系，这让我非常自豪。”

“我已经预料到了科曼的决定，因为我之前就已经被警告过，我可以接受这个决定，即使我和俱乐部依旧有合同在身，我们必须接受这个决定。”

“这看起来很讽刺，但是当巴萨告诉我教练不想要我的时候，我收到了很多邀请，但是我仍然觉得我有能力就在西甲，去挑战巴塞罗那和皇家马德里，我从来没有怀疑过这一点。”

“我仍然认为我能够在西甲表现出最好的状态。我将以这种方式离开，但我仍然有目标来证明我仍然可以在顶级赛场上拿出顶级表现。”

“有时俱乐部或球员需要做出改变，在这种情况下，教练的新计划中并没有我。我带着一种完成任务的感觉离开，能够击败巴塞罗那的传奇人物(巴塞罗那历史最佳射手名单上的人物)是我从未想到的，但我为此感到高兴。”