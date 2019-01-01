苏亚雷斯：巴萨未能取胜由于队友缺发沟通

乌拉圭人相信他的队友之间需要更多的交流周日在圣马梅斯的平局还在继续。

据苏亚雷斯表示，巴萨最近的表现平平可以解释为球员之间缺乏沟通。

巴尔韦德的球队继续稳居西甲榜首，领先皇马6分，同时还继续在国王杯和欧洲冠军联赛中奋战。

但是在八天之内，对阵瓦伦西亚和毕尔巴鄂竞技队的两场联赛，以及在对阵马德里的国王杯的半决赛后的三场平局，都让人们对诺坎普的更衣室产生了怀疑。

周日在圣梅斯0:0的僵局后，苏亚雷斯透露表示队内的队友之间需要更多的交流来恢复状态。

“上半场缺乏沟通。”乌拉圭前锋解释说。

“这是我们需要改进的地方。我们失去了控球权，我们也没说什么。我们必须要更多的控球。细节是最重要的。”

“我们正处于密集赛程的尾声，也许这对(运动员)来说是件好事。”

“他们在比赛前得到了更好的休息。但我们创造了机会。两队都有机会。我不知道平局是否公平。两队都做了足够的努力来赢得比赛。”

巴萨门将特尔斯特根也认为，赛程的爆满可能会对加泰罗尼亚产生不利影响。

他说：“也许是因为日程安排的关系，我们会感到疲劳。”

“二月是一个赛程相对不那么密集的月份。我想每个人都很高兴我们现在可以休息一两天了。”

“在短暂的休息之后，我们可以回过头来看看哪里出了问题，哪里需要改进。”

巴塞罗那下周将不会参加欧冠比赛，他们的下一场比赛将在2月16日，届时他们将迎接巴拉多利德的挑战。

再下个周二，巴尔韦德的球员们将回到欧洲赛场，客场挑战里昂，然后前往塞维利亚，之后他们将在西班牙杯第二回合和西甲联赛中与马德里进行背靠背的比赛。