残酷现实 苏亚雷斯：巴萨想再买九号并不奇怪

这名乌拉圭人决定继续留在诺坎普，但他承认俱乐部可能会引进更多火力。

巴塞罗那前锋路易斯·苏亚雷斯承认，如果巴塞罗那决定签下另一名9号球员，“这并不奇怪”。

32岁的苏亚雷斯在2014年从利物浦转会到诺坎普后，这已经是他在诺坎普的第六个赛季了。

这名射手已经把那些争议抛诸脑后，并且证明了他在巴萨的价值——自从他来到西班牙后，他每个赛季都在各项赛事中打进超过20个进球。

虽然承认为巴塞罗那踢球并不容易，但苏亚雷斯决心继续证明自己的价值，他承认俱乐部可能正在寻找另一个9号球员。

“在巴塞罗那的要求是巨大的。”苏亚雷斯告诉Ovacion：“每三天你都要接受考验，没有休息，即使你只有一场糟糕的比赛，你也不会被原谅。”在巴塞罗那这样的俱乐部踢球，适应并赢得一席之地并不容易。我必须承认，我在俱乐部花了五年的时间来应对这种压力，并一直努力以正确的方式应对。如果俱乐部正在寻找，或者希望引进另一个9号，这并不奇怪，这是足球的现实。总有一天，我的年龄将不允许我达到巴塞罗那所要求的水平，但只要我能，只要我有能力去竞争，我就会去。”

苏亚雷斯本赛季为俱乐部出场13次，攻入8球，最近有传闻说他有可能加盟美国职业足球大联盟。

然而，由于苏亚雷斯在诺坎普的合同要到2021年，所以这样的转会不太可能很快发生。

这名乌拉圭人还透露，他渴望在卡塔尔的2022年世界杯之前继续踢球，这意味着他将尽可能长时间地以最高水平踢球。

“我希望如此。”苏亚雷斯在被问及是否会参加世界杯时说：“事实上，我相信我会去的。”

现在，苏亚雷斯的注意力必须立即转向乌拉圭下一场比赛，他们将在周五对阵匈牙利，三天后对阵阿根廷。

自从在美洲杯四分之一决赛中点球输给智利后，奥斯卡·塔瓦雷斯的球队在过去的五场比赛中都没有输球。