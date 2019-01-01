苏亚雷斯：大联盟已经变强 有很大可能加盟

乌拉圭国脚相信美国大联盟的竞技水平正在逐年提高，他并不否定转会美利坚的可能性。

自2014年从利物浦转会来到诺坎普之后，苏亚雷斯已经在各项赛事中为巴萨出场260次，打入185球。

不过现年32岁的乌拉圭人已经开始步入职业生涯的末期。他目前与俱乐部的合同将在2021年到期，并且不太可能得到一份新的合同。

巴萨已经开始在转会市场上寻找他的接班人。根据够力足球的消息，埃尔林-哈兰德和劳塔洛-马丁内斯都在西甲冠军的考虑范围之内。

所以转会美国大联盟对于这位顶级射手来说的确有着一定的吸引力。在接受ESPN采访时，苏亚雷斯说道：“美国大联盟过去几年已经有了很大的进步，你可以看到最近两年很多年轻球员都转会到大联盟了，特别是南美球员。”

“这说明这个联赛是想要发展的，而不仅仅是吸收特定年纪的，准备在那里退役的球员。他们希望让这个联赛变得更好。”

“我与巴萨还有合同在身，我很高兴能够在这里效力。你难以预测未来，但那是一个很有吸引力的联赛。”

“很长一段时间以来，我很幸运能在顶级联赛中取得了成功。（下一步）我会更关注我的家人和孩子的身心健康。他们会和我一起做出选择，美国还是有很大可能性的。”

苏亚雷斯同时谈到了老东家利物浦本赛季夺得英超冠军的可能性，他继续说道：“（赢得英超冠军）是很艰难的，因为赛季还很漫长。但他们现在拥有不错的优势，并且就现在的利物浦而言，很难（想象）他们会让英超冠军从手边溜走。”

“但我们都知道，这就是足球。他们上赛季也拥有同样的优势，但最后，是曼城赢得了联赛冠军。”

“我们当年和年轻球员们一起也曾非常接近夺冠，即使当时我们没有现在的预算。所以基于利物浦现在的情况，如果当时赢了，那会更有价值。”