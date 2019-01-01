苏亚雷斯：内马尔真的费尽苦心想要回到巴萨

这位边锋的前队友相信这位巴西球星尽了一切努力想要从巴黎圣日耳曼回到诺坎普。

据路易斯·苏亚雷斯说，内马尔在欧洲转会窗口关闭前尽了一切可能回到巴塞罗那。

尽管外界猜测这位巴西巨星将离开，但巴黎圣日耳曼俱乐部还是留下了他。两年前，他以2.22亿欧元(2亿英镑/ 2.62亿美元)的天价从巴萨加盟去到了法国首都球队。

据报道，内马尔是加泰罗尼亚人一系列报价的目标，他们的西甲竞争对手皇家马德里也表示了同样的兴趣，甚至有传言称，内马尔愿意自掏腰包2000万欧元(合1820万英镑/ 2000万美元)，以促成回西班牙冠军球队的转会。

尽管巴黎圣日耳曼以租借的方式引进了国米前锋伊卡尔迪来增加他们的前锋选择，但内马尔现在至少也还要在俱乐部呆到明年一月。

长期以来，人们一直猜测内马尔对2017年离开巴萨的决定感到后悔，苏亚雷斯也证实了当时队友们对他转会巴黎的警告。

“我们当时谈论过这件事，”苏亚雷斯在阿根廷接受福克斯体育电台(Fox Sports Radio)采访时表示。

“我们告诉他，没有比巴塞罗那更好的地方了。但这是他的决定，他选择了那样做。”

“现在，他想尽一切办法回来了。”

尽管他们不能得到内马尔，巴萨还是从马德里竞技签下了安东尼·格里兹曼，这位世界杯冠军在5-2击败皇家贝蒂斯的比赛中打入了他在西甲的第一个进球。

然而，在队长梅西受伤缺阵的情况下，巴萨在三场比赛中只得了四分，他们在积分榜上落后格里兹曼的老东家马德里竞技五分。

苏亚雷斯也因伤缺阵，但他认为格里兹曼已经很好地适应了诺坎普。虽然格里兹曼在去年拒绝了巴萨的转会。

“他正在以最好的方式融入球队。”苏亚雷斯说。

“他向全队展示了他的谦逊。在这里，我们都是一样的。”

巴萨的一个亮点是16岁的安苏·法蒂的出现，他成为可俱乐部最年轻的联赛射手，帮助球队在国际比赛日之前2:2战平奥萨苏纳。

“他在对阵皇家贝蒂斯的比赛前一天就开始训练了，”苏亚雷斯补充道。“我们注意到他，都对他的年龄感到惊讶。

“我认为在更衣室内，更有经验的球员必须支持他。不要改变你的比赛方式。”

“从逻辑上讲，他会用一种特殊的方式看着你，但我们会开玩笑，让他觉得更舒服。”