苏亚雷斯：内马尔和劳塔罗将受到巴萨欢迎

内马尔和劳塔罗·马丁内斯都是和巴塞罗那有所传闻，如果这两名前锋转会到诺坎普，路易斯·苏亚雷斯将会很高兴。

路易斯·苏亚雷斯认为巴萨对内马尔和劳塔罗·马丁内斯感兴趣是一个令人鼓舞的信号。

巴黎圣日耳曼球星内马尔依旧被媒体与回归诺坎普联系在一起，在他效力巴塞罗纳期间，内马尔曾两次获得西甲冠军，并与苏亚雷斯一起捧起过欧冠奖杯。

不过根据西班牙媒体的报道，巴西头牌并不是巴萨关注的唯一前锋，国米的劳塔罗·马丁内斯也被认为是红蓝军团高层感兴趣的目标。

其他球队

苏亚雷斯并没有把这些猜测看作是对他在球队地位的威胁，他表示自己欢迎这两位前锋加盟巴萨。

“现在来谈论球员转会是很困难的。”他告诉《世界体育报》。

“就像当今世界面临的疫情一样，谈论球员转会总是很复杂。但是我可以说说这些球员本身，他们都是那种伟大的球员。”

“很明显，内马尔，这里的每个人都很了解他，我们之前在更衣室内的关系非常好。作为一名球员，他的能力无可辩驳，他仍然有很多东西可以在球场上为球队奉献。在更衣室里，他永远都会受到欢迎。”

“劳塔罗是近些年在意大利成长起来的前锋，他是一个典型的‘九号’球员。这位阿根廷国脚的表现非常精彩，这一切都反映出他是一位多么伟大的前锋。”

“我们能否兼容或者和睦相处并不重要，重要的是俱乐部能通过引援来提高球队，以实现每个人的共同目标——赢得一切。”

“这样的话，我们就能够进行良性竞争，我们总会朝着同一个目标前进。”

“那些能在球队中争得一席之地并帮助球队的球员总会受到更衣室和巴萨欢迎，通过引进他们，能够提高球队的整体实力，也会让球队变得更好。”