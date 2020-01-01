花钱赢球 舍伍德：热刺可为扎哈打破抠门传统

舍伍德相信穆里尼奥可能会诱使列维改变近年来一直关注年轻球员的转会哲学。

前热刺主教练蒂姆·舍伍德认为，在穆里尼奥的带领下，托特纳姆热刺可以在一月份的转会窗口打破传统，以8000万英镑的价格收购水晶宫边锋威尔弗里德·扎哈。

27岁的年纪，加上高昂的身价，这位科特迪瓦国脚并不符合近年来热刺所推崇的理念。

在董事长丹尼尔·列维的带领下，他们的方法是尝试在新兴人才身上发现价值。

舍伍德相信随着穆里尼奥的到来，高额的报价可能会被提出，他预见热刺将更多地采用“花钱赢球”的心态。

这位前热刺球员兼教练告诉talkSPORT：“每个人都会想要扎哈……但我不确定每个人都会想用8000万镑买扎哈。”

“当然，丹尼尔·列维不会以那样的价格，买这个年龄的球员。我们都知道他是个好球员。这完全取决于俱乐部现在的理念，他们是想让年轻球员度过难关，还是想花钱赢球。”

“这完全取决于他们如何转变。我知道当我和波切蒂诺在那里的时候，俱乐部是怎样的，我认为引进若泽（穆里尼奥）是一个转变。我们可能会在转会市场上看到这一点。”

如果热刺决定引进扎哈，他们可能会面临很多竞争。

伦敦的竞争对手切尔西也表示对这名天才前锋很感兴趣，甚至有消息称德甲豪门拜仁慕尼黑也有可能引进他。

扎哈现在和经纪人皮尼·扎哈维合作，据报道，这名号称“超级经纪人”的精英正在努力为他的另一位知名客户寻找最佳落脚点。