花钱赢球 舍伍德：热刺可为扎哈打破抠门传统
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前热刺主教练蒂姆·舍伍德认为，在穆里尼奥的带领下，托特纳姆热刺可以在一月份的转会窗口打破传统，以8000万英镑的价格收购水晶宫边锋威尔弗里德·扎哈。
27岁的年纪，加上高昂的身价，这位科特迪瓦国脚并不符合近年来热刺所推崇的理念。
在董事长丹尼尔·列维的带领下，他们的方法是尝试在新兴人才身上发现价值。
舍伍德相信随着穆里尼奥的到来，高额的报价可能会被提出，他预见热刺将更多地采用“花钱赢球”的心态。
这位前热刺球员兼教练告诉talkSPORT：“每个人都会想要扎哈……但我不确定每个人都会想用8000万镑买扎哈。”
“当然，丹尼尔·列维不会以那样的价格，买这个年龄的球员。我们都知道他是个好球员。这完全取决于俱乐部现在的理念，他们是想让年轻球员度过难关，还是想花钱赢球。”
“这完全取决于他们如何转变。我知道当我和波切蒂诺在那里的时候，俱乐部是怎样的，我认为引进若泽（穆里尼奥）是一个转变。我们可能会在转会市场上看到这一点。”
如果热刺决定引进扎哈，他们可能会面临很多竞争。
伦敦的竞争对手切尔西也表示对这名天才前锋很感兴趣，甚至有消息称德甲豪门拜仁慕尼黑也有可能引进他。
扎哈现在和经纪人皮尼·扎哈维合作，据报道，这名号称“超级经纪人”的精英正在努力为他的另一位知名客户寻找最佳落脚点。