花式官宣 金玟哉ins称将加盟北京国安

随着太极虎结束了在亚洲杯上的征程，韩国中卫金玟哉也在个人社交媒体上宣称他将在新赛季加盟北京中赫国安。他认为国安会给他一个更好的环境，这是他最终选择加入御林军的原因。

北京时间2019年1月28日下午，韩国新星金玟哉发表ins声称自己职业生涯的下一站将是北京中赫国安。

全文大意：

你好，我是足球运动员金玟哉。谢谢几年来球迷们对我的关注和热爱，很多人都在期待亚洲杯结束回归的我，但我的下一站将是北京中赫国安。过去的几周里有很多关于我未来去向的传言，但当时由于亚洲杯正在进行，我没有公布确切的消息，因为我想把重心放在亚洲杯赛场上，我不能让自己和队友因为我的转会流言而分心。

现在韩国队的亚洲杯征程已经结束了一段时间了，这段时间对于我来说并不好过，每次我看到关于我转会的文章时，这都让我认为我伤害了我的球队和球迷，我对此没有任何选择可言，只能保持沉默，不采取任何行动。

我看了社交媒体，谢谢大家在评论中给予我支持和鼓励，但我做出这个决定是困难的。我要保持自己良好的竞技状态，每次站上球场我就会努力比赛，我答应自己即使在中超效力，也要努力竞争在韩国国家队的位置。

这届亚洲杯是我代表国家参加的第一次重大国际赛事（金玟哉因伤错过了俄罗斯世界杯），我很想伴随球队去取得一个良好的成绩，我比任何人都更努力，所以在赛后，我可以放松地说出我要转会到北京国安的消息。我渴望去欧洲吗？当然，哪个足球小子的梦想不在欧洲，但这也很难。

我想北京国安能够给我一个更好的环境，我认为加盟国安是一个好主意，这让我承担的更多，促进我长大，我会不断尝试成为更好的自己，我会在未来让大家看到更好的我。感谢所有爱我的人。

金玟哉出生于1996年，身高190cm，体重88公斤，是韩国名帅崔龙洙的得意弟子。他身体强壮、防守稳健，坐稳韩国队主力中后卫的位置，并在本届亚洲杯大放光彩。在亚洲杯开始之前，御林军就已经有了接触金玟哉的动作，同期与国安一同争夺这位年轻韩国国脚的是天津权健。但最终这名韩国中卫还是选择加盟了北京国安。