花式官宣 金玟哉ins称将前往北京踢球

北京时间2019年1月28日下午，韩国新星金玟哉发表ins声称自己职业生涯的下一站在北京。

全文大意：

你好，我是足球运动员金玟哉。谢谢几年来球迷们对我的关注和热爱，很多人都在期待亚洲杯结束回归的我，但我的下一站是北京。过去的几周里有很多关于我未来去向的传言，但当时由于亚洲杯正在进行，我没有公布确切的消息，因为我想把重心放在亚洲杯赛场上，我不能让自己和队友因为我的转会流言而分心。现在韩国队的亚洲杯征程已经结束了一段时间了，这段时间对于我来说并不好过，每次我看到关于我转会的文章时，这都让我认为我伤害了我的球队和球迷，我对此没有任何选择可言，只能保持沉默，不采取任何行动。我看了社交媒体，谢谢大家在评论中给予我支持和鼓励，但我做出这个决定是困难的。我要保持自己良好的竞技状态，每次站上球场我就会努力比赛，我答应自己即使在中超效力，也要努力竞争在韩国国家队的位置。这届亚洲杯是我代表国家参加的第一次重大国际赛事（金玟哉因伤错过了俄罗斯世界杯），我很想伴随球队去取得一个良好的成绩，我比任何人都更努力，所以在赛后，我可以放松地说出我要转会到北京的消息。我渴望去欧洲吗？当然，哪个足球小子的梦想不在欧洲，但这也很难。我想北京能够给我一个更好的环境，我认为加盟北京是一个好主意，这让我承担的更多，促进我长大，我会不断尝试成为更好的自己，我会在未来让大家看到更好的我。感谢所有爱我的人。

金玟哉出生于1996年，身高190cm，体重88公斤，是韩国名帅崔龙洙的得意弟子。他身体强壮、防守稳健，坐稳韩国队主力中后卫的位置，并在本届亚洲杯大放光彩。金玟哉并没有在ins上确切表明自己加盟的是北京哪支中超球队。不过综合来看，北京国安财大气粗，在下赛季有着亚冠比赛任务，后防线的不足急需补强，这一切都指向了金玟哉。同时，在亚洲杯开始之前，御林军就已经有了接触金玟哉的动作，同期与国安一同争夺这位年轻韩国国脚的是天津权健。北京国安目前还没有官宣金玟哉加盟，不过官宣已经指日可待。