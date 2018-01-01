花式吹 埃梅里认为利物浦可复制阿森纳不败夺冠

阿森纳主帅埃梅里认为克洛普带领的利物浦可以媲美温格当年带领的那支阿森纳，能够以不败战绩夺得英超冠军。

北京时间本周日凌晨，枪手阿森纳将前往安菲尔德球场挑战红军利物浦，克洛普的球队目前以领先第二名6分的优势高居榜首，并且在英超赛场还未吃到败仗。

利物浦自11月3日在酋长球场与阿森纳踢成2比2平局后，已经豪取8连胜。

阿森纳于2004年在温格的带领下不败夺冠，他们仍是现代足坛联赛中唯一取得过此辉煌战绩的球队。

不过，阿森纳现任主帅埃梅里却认为克洛普带领的利物浦在这个赛季有能力重现当年那支阿森纳的奇迹。

“此刻他们正朝着这个目标前进，并且他们有能力做到，”埃梅里谈到利物浦的不败战绩时表示。

“他们现在正经历着不败战绩，因此他们有机会实现不败夺冠。我曾经在三年前带领塞维利亚在欧联杯决赛中对阵利物浦，现在他们取得了长足的进步，是所有人的楷模。”

“他们的进步有目共睹。三年前，他们在英超赛场没能进入欧冠区，他们又在欧联杯决赛中输给了我带领的塞维利亚，所以他们只能再去踢欧联杯。”

“他们的进步对于目前的我们来说也是一个很好的榜样。我们需要对自己提出更高的要求，需要按我们的方式尽快取得进步，不过我们仍然需要时间和耐心。”

阿森纳在节礼日的比赛中与布莱顿踢成平局，他们目前在积分榜上排名第五，埃梅里的球队希望能够在接下来的焦点战中狙击领头羊利物浦，为自己重返前四抢夺积分。