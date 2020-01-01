芒特震惊德比郡队友 吉文：哇，这家伙是谁?！

这位21岁的球员已经成为了切尔西一线队的主力，并成为了一名英格兰国脚。

据德比郡守门员教练吉文透露，切尔西中场球员梅森·芒特在2018年来到英冠球队德比郡时，令他的新队友们感到震惊。

两年前，前中场球员弗兰克·兰帕德在普莱德公园球场执教后，将吉文招至麾下。在兰帕德离开普莱德公园球场成为切尔西主帅后，吉文一直是菲利普·科库的幕后团队的一员。

在德比租借的一年里，芒特贡献了11个进球和6次助攻，帮助兰帕德带领球队打进了英冠附加赛决赛，从那以后，他成为了切尔西一线队的常客，同时也是一名正式的英格兰国脚。

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对于吉文来说，他的成长并不意外，他回忆起芒特在东米德兰的第一次训练中给人留下的印象。

“我们的第一次训练让球员们想：‘哇，这家伙是谁？！’”吉文告诉够力足球：“我们知道他在切尔西是一个年轻的新秀，在荷兰（租借到维特斯）表现很好，但直到他真正来到训练场，你才能真正看到他是一个什么样的球员。”

“他是我们的球员。他的射门，力量，速度和工作效率是出色的。他只是不顾一切地想要做到最好。当然，他本赛季为切尔西踢了很多比赛，他是我们在德比郡中表现最好的球员之一。”

“即使在德比，他们认为他从第一次训练开始就会成为一名出色的球员，而他就是从那里开始的。”

芒特是兰帕德在斯坦福桥执教以来给过很多机会的年轻球员之一，他们在很大程度上回报了他对他们的信任。而吉文认为兰帕德在西伦敦的第一个赛季所取得的成绩并没有得到足够的认可。

“弗兰克来到了德比，并取得了不错的成绩。从他来的那天起，你就能看出他会做得很好。”他说：“现在他已经进入了切尔西的过渡期，但是他带来的所有球员都非常棒。”

“人们忘记了他有转会禁令，而世界上最好的球员之一阿扎尔也在夏天离开了。弗兰克在切尔西所做的工作是非常出色的。”

“你希望他在那里很多年。像弗兰克这样的年轻教练能得到这样的机会真是太好了，希望他能继续进步，变得更好。作为一名球员，他是切尔西的传奇，而作为一名教练，他也想成为切尔西的传奇。”

“他的工作意志和奉献精神令人难以置信。希望他能得到正确的支持，这样他就会取得巨大的成功。”

回到德比，作为兰帕德的继任者，科库经历了一个起起落落的赛季，球队目前落后第六名5分。

在宣布签下鲁尼后，公羊在早些时候登上了报纸头条，这位前曼联前锋自1月份首次亮相以来，在球队的起死回生中发挥了关键作用。

吉文对这位34岁的老将给予了特别的赞扬，希望德比能够有机会缩小与前六名的差距。

他说：“我们真的很像一支在英冠的英超球队。作为职员和球员，我们需要努力让德比郡进入英超。在比赛暂停之前，我们运行得很好。”

“在英冠联赛中，如果你能在赛季的最后几个月进入状态，那么你就有机会参加附加赛。我们觉得我们有机会做到这一点。”

“韦恩·鲁尼在球场内外的表现都非常出色。多么杰出的队长和领袖啊。他仍然是一名出色的球员，和他在同一个球队是一种荣誉。”

“对于德比郡的年轻球员来说，能从像他这样的人身上学到东西是件很好的事情，因为他在职业生涯中所做的事情是非常了不起的。每天他都是训练场上训练任意球和射门到最晚的球员。他总是努力工作，不断进步。这为其他所有人设立了标准。”

这位前纽卡斯尔、曼城和爱尔兰门将在阅读了有关NHS员工无法获得至关重要的个人防护装备的报道后，成立了CareGiven慈善机构，以帮助筹集资金，并解决供应链问题。

“这就像一场没有守门员手套和球鞋的足球比赛。”吉文说：“我们设立了‘CareGiven’组织，试图将个人防护装备送往前线，因为这些人冒着生命危险来帮助我们。”

“我们谈论的是足球场上的英雄，但那些在前线工作的人才是真正的英雄。即使你踢得再好，从你在足球场上的表现来看，被称为英雄也是过誉了。真正的英雄是在前线的医生、护士和其他专家。”

“你有时想当然地认为NHS就在那里，但这些人是来拯救我们的生命的。他们这样做，这就是他们的工作。我可以做出扑救，他们救的是人命。他们是我眼中的英雄。他们应该使用合适的设备工作。”