芒特：疫情隔离就像过了一世纪 切尔西渴望回归赛场

这位英格兰国脚说，蓝军急切地盼望着重返赛场，因为他们正在倒数着英超联赛回归的日子。

梅森·蒙特表示，在新型冠状病毒隔离的“一个时代”结束后，切尔西众将迫切希望英超联赛能够重启。

蓝军将在6月21日回到赛场，客场挑战面临降级威胁的阿斯顿维拉。

这场比赛将会以空场的形式进行，这将是弗兰克·兰帕德的球队自3月8日以来第一次回到赛场之上。

其他球队

在最近几周的训练中，芒特已经加强了训练，他期待着回到球场之上，因为切尔西已经准备好迎接对前四名位置的挑战。

这位英格兰国脚对俱乐部官网表示:“这太令人兴奋了。”

“这是我们等待了很长时间的事情，当时机成熟的时候就能回到赛场，所以我们都很兴奋。”

“重回赛场是一件很棒的事情，如果有可能的话，这是我们都想要的。我们都喜欢在英超比赛中代表切尔西出场，我们都期待着联赛重新开始。”

“我们已经有很长一段时间没有进行比赛了，我们被隔离在家的两个月简直就像是过了一个世纪。所以能够回到球场上，做我们喜欢的事情，真是太棒了。”

“我想我是代表所有队友说的，我们必须确保在隔离期间保持健康，为我们可以重回赛场做好准备。保持状态是很重要的，老实说，我认为大多数球员很难真正远离足球。比如我，我就一直在家里踢球。”

“我们的恢复训练效果很好，队友们的状态看起来很犀利。我认为，在离开这么长时间后，我们一开始会有些僵硬，我们需要摆脱这种状态，但现在我们已经恢复了正常，渴望重新出发。”

切尔西目前在积分榜上排名第四，在联赛还剩9场比赛的情况下，领先第五名的曼联3分。