芒特：我不认为自己能赢得金球奖 但谁知道呢

这位蓝军球星怀疑自己能否赢得这个奖项，但他承认，进入30人候选名单是一个梦想

切尔西中场芒特承认，在入围最近公布的金球奖候选名单后，他怀疑自己能否赢得这个奖项，但他补充说，在足球界一切皆有可能。

芒特上赛季在蓝军赢得了欧冠冠军，他和俱乐部队友阿斯皮利奎塔、若日尼奥、坎特和卢卡库一同入选金球奖30人候选名单。

最近芒特出席了新闻发布会，被问到是否看好自己赢得金球奖时，他表示：“我很怀疑，但一切皆有可能。对我来说最重要的是继续努力达到我之前达到的水平，并进一步前进。”

“获得提名很特别，我可能是和其他人在同一时间发现的自己进入候选名单的，所以看到这些，和那些名字在一起，显然是一个梦。”

“我认为，这些年来，你努力工作奉献，然后看到这样的事情，这表明一切是值得的。但这只是开始，现在还不能停止。”

芒特预计将在周二英格兰对阵匈牙利的比赛中获得一个首发位置，在此前英格兰5-0大胜安道尔的比赛中，他坐在了替补席上。

三狮军团的世界杯预选赛进展顺利，2022年卡塔尔世界杯的入场门票似乎已经尽在掌握，但芒特坚称，球队不会放松。

他说到：“球队的领袖们一点也不会让这种心态下降。”

“作为一个团队，我们很亲密。我们把标准定得这么高，我们不想低于这个标准。最后一场比赛可能会很艰难，我们给自己制造了困难。”

“但是带着正确的心态，带着出色的控球能力，以及首发球员的表现，这一切让比赛变得更容易，这都取决于我们作为一个团队的团结度。”