芒特伤势无碍 切尔西如释重负 出战红军仍成疑

蓝军中场在周二输给瓦伦西亚的比赛中被迫下场，但是他的韧带没有受伤。

扫描结果显示梅森·芒特没有严重的脚踝受伤，切尔西得到了很大的鼓舞。

这名20岁的球员在周二输给瓦伦西亚的比赛中一瘸一拐地走下了场，他在与科奎林的对抗中脚踝受伤。

但有消息称，这位英格兰国脚不会在场外滞留很长时间，尽管他能否在周日与英超领头羊利物浦的比赛中上场依然还是疑问。

周三，芒特回到了切尔西的科布汉姆训练场，在游泳池里进行调整，希望能尽快恢复到最佳状态。

对于兰帕德来说，不会长时间失去芒特将会是一种安慰，因为这名年轻的球员在这个赛季为蓝军的新主帅发挥关键的作用。

这位前德比郡租借球员在赛季前与俱乐部签下了一份为期五年的新合同，并在本赛季迄今为止的5场联赛中都以首发出场，攻入3球。

他和塔米·亚伯拉罕、托莫里一起被当作切尔西青训学院的灯塔，兰帕德希望在俱乐部被禁止签下新球员的同时给年轻球员一个机会。

佩德罗在对阵瓦伦西亚的比赛中替补芒特上场，而克里斯蒂安·普里西奇则准备好与威廉和亚伯拉罕并肩作战，如果芒特错过与利物浦的比赛的话

芒特和其他一些受轻伤的切尔西球员——腹股沟受伤的鲁迪格和肌肉拉伤的帕尔米耶里一样，也错过了输给西班牙对手的比赛。

坎特也缺席了比赛，他的脚踝伤势已经让他缺席了大半个月，不过切尔西希望他能在周日的比赛中复出。