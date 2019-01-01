芒特享受与“榜样”兰帕德工作

这名20岁的球员很享受和他的教练再次联系，他说他每天都在从兰帕德中学到一些东西。

切尔西新星梅森·芒特很享受在他的“榜样”弗兰克·兰帕德的指导下工作，他觉得自己每天都在向他学习。

20岁的芒特租借到兰帕德所在的德比郡度过了2018-19赛季，他希望这种关系能帮助他在本赛季获得一线队的出场机会。

他在切尔西最近的季前赛中首发出场——切尔西0-1负于日本川崎前锋——并有望在兰帕德的新面孔球队中占有一席之地。

“你多大并不重要。”芒特告诉天空体育：“如果你准备好了，他认为你足够好，那么他就会把你放在那里。作为一名中场球员和切尔西的一员，你显然把他视为一个榜样。去年和他一起工作，今年也一样，我从他身上学到了很多。每天和他说话，我都能从他的比赛中得到一些东西，比如他和我说话，告诉我如何进入禁区。我每天都在向他学习，这非常令人兴奋。你可以看到我们的球员都是世界级的。对我来说，进入这个团队并每天和他们一起工作，我正在向他们学习，这是目前对我来说最好的事情。”

上赛季，芒特在德比郡的所有比赛中出场44次，攻入11球，助攻6次，成为了他们进入附加赛决赛的关键球员。

他不希望从他的教练那里得到任何帮助，兰帕德渴望在仅仅一个赛季的执教生涯后证明自己的价值。

但这对搭档彼此都很了解，兰帕德对这位中场球员寄予厚望，他是英格兰充满希望的一代球员中最令人兴奋的一位。

“梅森是今年一线队的一员，是时候让他上场了。”兰帕德说：“他的素质会随着周围人的素质而进一步提高。每个人都知道我对梅森的希望，他今天在季前赛的早些时候展示了我们今年和未来可能看到的希望。”