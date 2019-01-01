节省开支签姆巴佩 皇马来季将召回大量借将

为了明年夏天能实现签下姆巴佩的计划，皇马来年将节省开支，可能召回塞巴略斯等五名外借小将填补一线队的位置。

据《阿斯报》的透露，皇家马德里希望在明年夏天通过召回外借球员进入一线队来节省开支，从而集中资金求购姆巴佩。

皇家马德里计划明年夏天以破转会费纪录的价格引进巴黎圣日耳曼射手姆巴佩的传闻早已甚嚣尘上，但这也必将限制主帅齐达内在其他位置上的进行人员补强。

为了实现引进姆巴佩的计划，齐达内只能寄希望于目前租借在外的年轻球员们下赛季能进入一线队填补空位，塞巴略斯、厄德高、雷吉隆、久保健英以及哈基米等5名外借小将被认为是下赛季出现在伯纳乌球场的热门人选。

23岁的塞巴略斯目前效力于阿森纳，是枪手主帅埃梅里阵中不可多得的轮换球员，本赛季至今打满13场各项赛事，其中在欧联杯4-0大胜标准列日的比赛中收获赛季第一球。

被租借至皇家社会的挪威中场厄德高延续上赛季在荷甲的出色状态，本赛季至今打满联赛每一分钟的比赛，贡献2个进球以及2次助攻。

司职左后卫的西班牙本土小将雷吉隆在塞维利亚也坐稳了主力位置，并且在联赛首轮收获1个进球和1次助攻，帮助球队4场力保大门不失。

年仅18岁的日本天才少年久保健英本赛季在西甲升班马皇家马略卡担任轮换角色，表现不错。

右后卫哈基米在德甲豪门多特蒙德打出了职业生涯至今最亮眼的发挥，各项赛事出场14次打进4球，无论在左右边卫还是在中场两翼的位置上，他都能驾轻就熟。