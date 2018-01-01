节日大胜太妃糖 孙兴慜创下个人50球里程碑

这支北伦敦球队在古迪逊公园球场以压倒性的胜利巩固了自己在英超积分榜上第三的位置。此前一周，波切蒂诺遇到了一些分心事。

在波切蒂诺的球队的圣诞节在埃弗顿早早到来，本场比赛中，孙兴慜代表热刺攻入了个人第50球。

在古迪逊公园球场上，客队以6:2完胜埃弗顿，韩国国脚为热刺攻入两球，又为哈里·凯恩助攻+一球。

凯恩也攻入了两粒进球，阿里和埃里克森也为球队的胜利画上了圆满的句号，此役胜利后，北伦敦人与领头羊利物浦之间的差距缩小到了6分以内。

但是将自己推进冠军的行列并不是热刺在默西塞德郡下午取得的唯一成就。

26岁的孙兴慜的两个进球和一个助攻意味着自从他在2015年夏天从勒沃库森来到英格兰后，已经为英格兰顶级联赛贡献了51个进球。

在出场的112场比赛中，他为热刺打进35球，并为队友送出16次助攻，强调了自己作为波切蒂诺球队一线球星的地位。

这并不是托特纳姆热刺球员在这个非常成功的周末所达到的所有里程碑，他们将领先第四名切尔西的优势扩大到了5分。

英格兰队长凯恩在18-19赛季的九场不同的比赛中打入了11粒联赛进球。

本赛季只有联赛领头羊利物浦的萨拉赫在这么多场不同的比赛中也有过进球。

此外，这位前米尔沃尔和莱斯特租借的球员成为历史上第二位连续四次在顶级联赛中攻入两球或两球以上的球员。

只有欧文在利物浦的日子里，在对阵纽卡斯尔的比赛可以与凯恩创下的最新纪录相媲美。

埃里克森那脚远射粉碎了埃弗顿在下半场卷土重来的希望。

丹麦国脚自2013年8月来到英格兰后，成为了在英超联赛中在禁区外取得进球最多的球员。

在托特纳姆热刺以理想的状态拉开了节日序幕的同时，他以第18粒远射进球超越了科蒂尼奥。