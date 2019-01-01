艳压群芳 博阿斯：我带的那支波尔图好骚啊

葡萄牙人在他的执教生涯开始时，只花了一个赛季的时间来执教巅峰的波尔图，他对自己的球队有着美好的回忆。

安德烈·维拉斯-博阿斯表示，他在2011年执教的波尔图在国内和欧洲赛场上的成功是“很骚的”。

这位葡萄牙教练在他执教波尔图的一个赛季里，带领球队获得了4座奖杯，包括欧罗巴联赛、葡超联赛、葡萄牙杯，以及赛季初的葡萄牙超级杯。

他们当赛季联赛不败，而明星前锋拉达梅尔·法尔考和胡尔克在所有比赛中共进73球。

事实证明，这个赛季是许多人进入更大俱乐部的垫脚石，法尔考、哈梅斯·罗德里格斯、尼古拉斯·奥塔门迪和费尔南多等人都加入了欧洲顶级球队，而维拉斯·博阿斯只在执教一个赛季后就加盟了切尔西。

现在执掌马赛的42岁主帅对他在葡萄牙豪门的时光有着美好的回忆。

他在新闻发布会上说：“在波尔图，当我们准备比赛的时候，球员们就已经猜到了对手会怎么踢。”

“但这支球队确实好骚啊，有胡尔克、法尔考、哈梅斯、穆蒂尼奥、费尔南多、奥塔门迪，这是世界上最好的球队之一。”

“当你看到他们在那之后所做的事业，你会感到惊讶。”

博阿斯在波尔图的这一年是他职业生涯中最成功的一年。他在斯坦福桥的第一个赛季结束前就被切尔西解雇了，并在那年夏天加入了热刺。