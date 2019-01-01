艰难小胜德乙球队 科瓦奇质疑球员态度问题

尽管本轮德国杯的对手只是德乙球队波鸿，但作为德甲卫冕冠军的拜仁承包了全场3个进球，2-1小胜对手。

当地时间昨天晚间，科瓦奇的迎来了德国杯第二轮的比赛，他们客场对阵目前已经跌入德乙降级区的波鸿。

不过上半场第36分钟，主队就凭借拜仁小将戴维斯的乌龙取得了领先。这样的局面一直保持到比赛最后阶段，直到格纳布里在第83分钟打入扳平比分的一球，并且在89分钟由穆勒完成绝杀，德甲卫冕冠军才堪堪凶险取胜。

这样的表现无疑令主帅科瓦奇感到非常不满，他在赛后说道：“我们有六七十分钟都踢得一塌糊涂。”

“事实就是我们出现了很多糟糕的传球。在我看来，这还和态度有关，这是战术无法解决的，我们必须从态度上下手。”

“太多球员的传球都很糟糕。”

比起上周末对阵柏林联的比赛阵容，科瓦奇在杯赛中做出了三处调整，莱万，库蒂尼奥和穆勒都没有出现在首发名单当中。不过比赛下半场，三人还是悉数替补出场，并且在最后阶段帮助球队及时挽回了败局。

“在库迪尼奥和穆勒上场后，情况就开始好转。”

“最后我们是凭借了一点运气才战胜了波鸿，他们踢得非常出色。”

为拜仁打入绝杀进球的穆勒，在赛后接受天空体育采访时表示：“能够在淘汰赛阶段打入制胜进球的感觉真的很棒。但总体来看我们无法感到快乐。一直说说说并不能给球队带来什么帮助。”