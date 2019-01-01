良性竞争 凯帕：我和德赫亚的轮换对西班牙有益

西班牙的主教练还没有挑选出第一门将，但是蓝军门将说轮换并没有坏处。

凯帕·阿里扎巴拉加认为他和德赫亚争夺西班牙的第一门将只会是一件好事。

切尔西门将凯帕在国家队最近的五场比赛中首发了四场，德赫亚在上个月4-0战胜法罗群岛的比赛中回到了首发。

德赫亚在曼联经历了一个令人失望的俱乐部赛季后，经历了一个糟糕的世界杯，但是国家队主教练罗伯特·莫雷诺最近表示，他并没有一个无可争议的一号门将。

西班牙将于本周六在奥斯陆迎战挪威，而凯帕则希望能够得到一次首发机会。

“我的目标是上场。”他在周五的赛前新闻发布会上说：“所有球员都想进入首发阵容。我很自信，我想帮助球队。如果我是被选中的11名球员之一，我的目标是赢得一场比赛，而在对阵挪威的比赛中取胜并不容易。我感觉很好，我很自信。的确，我在世界杯的参与感很少，现在我可以更多地帮助球队了。”

这两名球员都声称自己可以经常首发，凯帕说轮换是可以期待的。

他说：“每当有关于国家队位置的争论时，这是一件好事——受益的是国家队。既然门将轮换的政策已经变得很普遍，你必须相信自己。媒体上的所有这些评论，我没有参与其中，我们只是在球场上说话。”

2018年8月，凯帕离开西班牙毕尔巴鄂竞技加盟切尔西，成为世界足坛身价最高的守门员。这位25岁的球员相信他在英超期间已经有所进步，并希望在斯坦福桥继续提高自己的水平。

“作为一个人，作为一个门将，我已经成熟了。”他说：“我已经习惯了以一种不同的方式踢球。我现在见识到了更多的对手，他们的身体素质也很好，我一直在进步，因为我还年轻。”