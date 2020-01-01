良性促进 阿尔特塔：阿森纳每个位置都需有竞争

枪手的主教练强调他会根据他在训练中看到的东西来挑选球队，而不是根据名气。

米克尔·阿尔特塔警告他的球员们，在阿森纳为赛季最后三个月做准备的时候，没有人的位置是安全的。

阿森纳在转会窗口期引进了巴勃罗·马里和塞德里克·苏亚雷斯，从而加强了球队的实力。

阿尔特塔说：“这个俱乐部每个位置都需要两到三名球员来竞争。如果他们能够战斗和竞争，而且他们比其他人更好，他们就会参加比赛。如果没有，其他人会比赛。”

其他球队

“如果球员们配得上比赛，如果他们的表现达到俱乐部的水平，他们就会开始比赛。”

“我们在某些领域有一些需要，让一些球员踢一些不是他们真正位置的位置。如果有更多的时间，我希望每个位置都有专门的球员来做我们想做的事情。”

“但是安斯利（梅特兰-奈尔斯）已经很好地适应了这个位置，就像布卡约（萨卡）一样。他们真的很有帮助，所以他们仍然可以在那些位置上踢球，但他们自然是其他类型的球员。”

阿尔特塔相信梅特兰-奈尔斯在中场的全能性将是一笔财富。

“他是一个非常有用的球员，速度很快，技术上也很有天赋。”阿森纳的主教练说：“他是一个很好的传球手，可以打攻击型中场，因为他每次跑动都是一个威胁。”

“他可以作为一个控球中场，因为他在那里踢了很多比赛。能有能踢不同位置的球员是件好事。”

马里和塞德里克都不会出现在周日对伯恩利的比赛中，因为自从11月底以来，马里只为弗拉门戈踢了三场比赛。

与此同时，塞德里克的膝盖也受伤了，这可能会让他缺席长达三周的比赛。

这两名球员都被租借到赛季末，但是阿森纳有权利在夏天将他们的转会变成永久转会。

当被问及是否希望这样的事情发生时，阿尔特塔说：“到目前为止，我们已经做了我们能做的事情，那就是租借。”

“当这些租借结束时，我们必须做出决定，我们将看到我们的进展。”