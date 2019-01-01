良师益言 瓜迪奥拉：斯特林需要在门前更冷静

这位英格兰前锋已经成为英超表现最好的球员之一，但他的教练想要从他身上获得更多。

瓜迪奥拉已经向斯特林发出挑战，要求其成为曼城的大场面球员。

伊蒂哈德球队的主教练相信这位英格兰前锋需要更多的经验来完成这项任务。

24岁的斯特林本赛季已经为曼城直接参与了20粒进球，最近的一个进球是在周日足总杯7-0战胜罗瑟汉姆的比赛中帮助球队首开纪录。

但是瓜迪奥拉相信他能做得更多，特别是在对阵顶级球队这样机会非常宝贵的情况下。

瓜迪奥拉说：“拉希姆的职业道德，他的身体素质都非常好，他有创造机会和进球的心态，这对他来说是件好事。”

“他本赛的进球比第一个赛季多了很多。”

“但在重要的比赛中，他必须更加冷静和精准。我们在和罗瑟汉姆的比赛中创造了很多机会，但是如果我们对阵利物浦或者欧冠球队的话，我们也可能只能创造两三次机会。

“我们没有做到更好，因为对手很强，所以在那一刻我们需要他。我们需要他准确无误地出现在那里。”

“我认为他进步了很多，这和菲尔·福登一样。我们不能期望他在每一项行动中都能准确、明确和作出正确的决定。

“当他在26或27岁的时候，他将会是一个不可思议的，更好的球员，他的踢球方式会带给我们更多的快乐，但他现在仍然有很多东西需要提高。”

在过去的几年里，斯特林已经成长为俱乐部和国家队的关键球员。

但是瓜迪奥拉拒绝为球员的进步而邀功，他补充道：“所有的荣誉，我们说过很多次了，当比赛开始时，我和我的团队对比赛的影响是零。”

“我们有一个想法，我们告诉他们可能会发生什么。球员就是艺术家，荣誉绝对属于他们。”

曼城将在周三在伊蒂哈德球场举行的联赛杯半决赛第一回合迎战伯顿，然后在下周一晚上的英超联赛上对阵狼队。