良好感觉回归 帕洛尔：阿森纳需尽快与萨卡续约
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帕洛尔说，阿森纳现在必须和萨卡签下一份新合同，因为这位学院毕业生将在枪手光明的未来中扮演重要角色。
就目前的情况来看，这位多才多艺的少年天才的合同只延续到2021年夏天。
关于一份新合同的讨论已经开始，而包括利物浦和曼联在内的球队都对萨卡很感兴趣。
帕洛尔希望这一讨论会有一个积极的结果，因为这名年轻球员将在阿森纳的前进道路上扮演重要的角色。
在4-0战胜纽卡斯尔的比赛中，萨卡再次证明了他可以成为计划的一部分，埃迪·恩克蒂亚也得到了一个在比赛中给人留下深刻印象的机会，他排在了法国国家队前锋亚历山大·拉卡泽特之前拿到了首发机会。
前枪手球星帕洛尔告诉《talkSPORT》：“他(恩科提亚)在上半场有点挣扎——把球带到前场，这就是拉卡泽特做得很好的地方。他把球带到前场，让其他球员也参与到进攻之中，而埃迪在上半场有点挣扎。下半场，他做得更好，他有了更多机会。”
“这就是教练们必须做出重大决定的地方。至少他表现出他会给年轻人一次机会。”
“萨卡在左路的表现非常出色，他又踢了一场精彩的比赛。我想他现在得签一份新合同了。我想他们现在正在准备。”
“目前阿森纳在积分榜上排名第十，这还不够好，但是拉卡泽特的进球和球员们的庆祝方式，他们知道他需要这些。”
“阿森纳有很多需要改变的地方，但是这里有一个让人感觉良好的因素。我想球迷们已经开始支持球队了，他们突然想到“”下个赛季，我们真的能有机会吗？我认为第五名的位置对很多俱乐部来说都是开放的，所以周日对阵埃弗顿的比赛将会是一场重要的比赛。”
第五名的成绩足以确保本赛季的冠军联赛资格，因为曼城已经被禁止参加欧冠比赛两年。
阿森纳目前落后托特纳姆6分，但他们还有12场英超比赛要踢，而且他们还晋级到了欧罗巴联赛的32强的比赛中。