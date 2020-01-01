良好感觉回归 帕洛尔：阿森纳需尽快与萨卡续约

这位前枪手球星希望看到与学院毕业生的商讨进入到新的条款的步骤，这样北伦敦的未来看起来更加光明。

帕洛尔说，阿森纳现在必须和萨卡签下一份新合同，因为这位学院毕业生将在枪手光明的未来中扮演重要角色。

就目前的情况来看，这位多才多艺的少年天才的合同只延续到2021年夏天。

其他球队

关于一份新合同的讨论已经开始，而包括利物浦和曼联在内的球队都对萨卡很感兴趣。

帕洛尔希望这一讨论会有一个积极的结果，因为这名年轻球员将在阿森纳的前进道路上扮演重要的角色。

在4-0战胜纽卡斯尔的比赛中，萨卡再次证明了他可以成为计划的一部分，埃迪·恩克蒂亚也得到了一个在比赛中给人留下深刻印象的机会，他排在了法国国家队前锋亚历山大·拉卡泽特之前拿到了首发机会。

前枪手球星帕洛尔告诉《talkSPORT》：“他(恩科提亚)在上半场有点挣扎——把球带到前场，这就是拉卡泽特做得很好的地方。他把球带到前场，让其他球员也参与到进攻之中，而埃迪在上半场有点挣扎。下半场，他做得更好，他有了更多机会。”

“这就是教练们必须做出重大决定的地方。至少他表现出他会给年轻人一次机会。”

“萨卡在左路的表现非常出色，他又踢了一场精彩的比赛。我想他现在得签一份新合同了。我想他们现在正在准备。”

“目前阿森纳在积分榜上排名第十，这还不够好，但是拉卡泽特的进球和球员们的庆祝方式，他们知道他需要这些。”

“阿森纳有很多需要改变的地方，但是这里有一个让人感觉良好的因素。我想球迷们已经开始支持球队了，他们突然想到“”下个赛季，我们真的能有机会吗？我认为第五名的位置对很多俱乐部来说都是开放的，所以周日对阵埃弗顿的比赛将会是一场重要的比赛。”

第五名的成绩足以确保本赛季的冠军联赛资格，因为曼城已经被禁止参加欧冠比赛两年。

阿森纳目前落后托特纳姆6分，但他们还有12场英超比赛要踢，而且他们还晋级到了欧罗巴联赛的32强的比赛中。