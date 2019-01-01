舒波-莫廷：曼联有了改变 但大巴黎依然所向披靡

索尔斯克亚在老特拉福德的影响已经被欧冠16强的对手注意到了，但是法甲领头羊并不担心他们。

在穆里尼奥离开后，巴黎圣日耳曼前锋舒波-莫廷正期待来自曼联的一个不同的挑战。

当欧冠淘汰赛抽签抽到大巴黎和曼联捉对厮杀时，穆里尼奥还在老特拉福德执教。而这两回合的淘汰赛将在到2月和3月之间进行。

葡萄牙人的接替者的表现令人惊艳，在索尔斯克亚的带领下曼联取得了一波六连胜。

索尔斯克亚的影响力并没有被法国首都球队忽视。

舒波-莫廷告诉媒体：“曼联，他们已经改变了。但当你换教练的时候总是这样。”

“球队可能会有一种新的心态，每个人都想展示自己最好的一面。”

“但我不关心其他球队，我们必须为自己着想，我们相信自己。”

“我们有能力击败任何人，但这将是一场艰难的比赛，因为曼联是一支拥有优秀球员的优秀球队。”

巴黎圣日耳曼目前正在法国享受有一个精彩的赛季。

他们在联赛卫冕冠军的18场比赛中还没有遭遇过一场失利。

到目前为止，他们只丢掉了4分，托马斯·图赫尔的球队再次证明了他们仍然是国内赛场的生力军。

然而，他们从欧冠C组晋级淘汰赛的表现并没有完全让人信服，这也给曼联带来了希望，因为他们已经准备好去迎接这个重量级的欧洲赛事的对手。