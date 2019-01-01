舒梅切尔：难以置信的詹姆斯是曼联的梦幻签约

在战胜曼城之后，前红魔名宿很快强调了威尔士新援本赛季在老特拉福德的影响力。

周六对阵曼城的比赛中，丹尼尔·詹姆斯的表现“令人难以置信”，彼得·舒梅切尔表示，他认为这名边锋是曼联的“梦幻签约”。

红魔在伊提哈德球场上演了惊心动魄的反攻，将他们的德比对手逼入绝境，在英超联赛中排名上升到第五位。

马库斯·拉什福德的点球和安东尼·马夏尔的出色表现让客队在中场休息时取得了两球领先，而曼城则在比赛中无法跟上对手的节奏。

卫冕冠军的确通过奥塔曼迪在第85分钟的头球扳回了一球，但对瓜迪奥拉的球队来说，这已经太晚了。

曼联2-1的胜利可以说是索尔斯克亚统治至今最好的结果，完成了精彩的一周，也包括主场2-1战胜了穆里尼奥的托特纳姆。

詹姆斯，这名夏天以1500万英镑(2000万美元)的身价加盟球队的新援在曼联四人的锋线的右路又一次表现出色，与拉什福德、马夏尔和林加德配合默契，同时他的速度和带球能力也帮助球队减轻了压力。

前曼联门将舒梅切尔对威尔士国家队队员的表现赞不绝口，他在接受英超电视台采访时说:“这个不会上头条的人是丹尼尔·詹姆斯。”

“他是不可思议的，追逐每一个球，在每一次反击中，同时，他在右路与亚伦·万比萨卡配合默契。”

“瑞恩(吉格斯)一定很高兴看到他的球员表现得这么好。”

“本赛季他打了每一场比赛，他现在仍然打得很好。这是一笔出色的签约，他表现得非常出色。”

舒梅切尔认为索尔斯克亚在对曼城的比赛中发挥出色，在90分钟的比赛中成功地“利用了他们的弱点”。

“这对他们来说是重要的一天。他们现在有了一种不可思议的信念。在同一周，他们击败了热刺，也击败了曼城。这对他们来说一定很重要。”

“我认为他们在战术上做的很好，他们利用了曼城的弱点。”

“曼城落后利物浦14分，因为他们无法防守。就是这么简单。”

“拉波尔特无法上场，他们还没有人能取代孔帕尼……他们现在可以集中精力赢得欧冠，但是他们必须防守得更好。”

“这都被曼联利用了。”

曼联现在将把他们的注意力转移到周四在老特拉福德的欧联杯比赛上，届时他们可以以一场平局或一场胜利来确保在L组的榜首位置。

之后，索尔斯克亚将为了12月15日主场迎战埃弗顿的比赛做好准备，因为节日的气氛已经开始进入高潮。