舒梅切尔：盼见到孙兴慜在曼联 他是不可思议的

这位前红魔标志性门将表示，一名“不可思议的球员”将是曼联中非常受欢迎的新成员。

曼联传奇彼得·舒梅切尔很想在老特拉福德看到孙兴慜效力，这位托特纳姆热刺的球星被认为是一位“不可思议的球员”。

热刺几乎不可能批准出售这名韩国国脚，尤其是卖给英超对手。然而，孙兴慜被认为是一个典型的红魔球员。

索尔斯克亚在市场上需要更多的成名球员，舒梅切尔承认孙兴慜拥有曼联应该寻找的那种品质。

这位标志性的前守门员在接受亚马逊Prime体育采访时谈到了这位努力工作的27岁前锋：“我很想看到他（在老特拉福德）。是的，我知道（我想从热刺得到很多球员）。他是一个不可思议的球员。真的很难理解他有多好。”

周中，孙兴慜没能帮助热刺在老特拉福德取得一个积极的结果。穆里尼奥自从12个月前被红魔解职后第一次回到老特拉福德，却空手而回。

舒梅切尔认为葡萄牙人的失败是由于选择和战术上的失误，采取了比他通常喜欢的更冒险的方式。

“事后诸葛是一件重大的事情。”舒梅切尔补充道：“我想如果若泽顾这场比赛，他会为今天的表现感到遗憾。我们一开始就想‘哦，这太反若泽了’。我以为他会摆大巴，看看会发生什么事。”

“然后，他上了很多攻击球员，(卢卡斯)莫拉、阿里、孙兴慜、凯恩、甚至西索科，我们以为他们会来进攻。但是他们没有，他们攻出来又退回去。我认为这是策略的一部分。随着下半场的展开，随着恩东贝莱的上场，他做得非常好。我想他今天应该首发。”