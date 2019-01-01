舒梅切尔：德赫亚还不续约的话可能会伤害曼联

西班牙人的新合同让这位标志性的前任松了一口气，他很高兴这位门将结束了对他未来的困惑。

据前守门员皮特·舒梅切尔表示，大卫·德赫亚未来的不确定性可能会对曼联造成伤害，但他对德赫亚的续约决定感到欣慰。

上周，这位西班牙国脚签署了一份为期四年的新合同，并且还有延长一年的选择权，以结束外界对他对俱乐部承诺的猜测。

如果他们没有完成续约，曼联本来可能在2020年失去德赫亚，巴黎圣日耳曼，尤文图斯和皇家马德里都与这位28岁的球员联系在了一起。

前曼联球星舒梅切尔认为这次续约对主教练索尔斯克亚来说是一个巨大的鼓舞，红魔主教练现在可以专注于球队的其他事务。

舒梅切尔说:“他最终签下了合同，因为如果合同拖得太久，实际上会伤害到这家足球俱乐部。到了一定程度，你会说，‘要么签合同，要么走人，但你要告诉我们，因为我们需要继续前进。’”

“曼联的情况是，我们知道阵容中有相当多的球员为了俱乐部的进步不得不离开，我们需要引进更多的球员，不同种类的球员。”

“我认为主教练需要知道，‘大卫是留下还是离开？因为我必须继续担任主教练，我们也必须继续前进，但是他签了合同，这很好。

“我认为，在过去的六年里，他无疑是我们拥有的最好的球员，所以这很好。现在这个问题已经解决了，奥莱可以开始寻找他需要改进的其他方面。”

德赫亚代表曼联参加了全部六场英超联赛，但他们在2019-20赛季的开局并不稳定。

在主场对阵切尔西和莱斯特城的比赛中，他没有失球，但是上个月在老特拉福德1-2输给水晶宫的比赛中，他必须为水晶宫的第二个进球负全责，而上周日他也没能阻止球队0-2输给西汉姆联。

德赫亚很可能会在周三主场对阵罗奇代尔的卡巴杯比赛中休息，但预计下周一将在对阵阿森纳的比赛中再次登场。