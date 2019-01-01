舒梅切尔喊话索肖：曼联太平庸了 还需花心思

这位前红魔门将相信索尔斯克亚在老特拉福德还有很多工作要做。

曼联俱乐部的传奇人物舒梅切尔说，曼联的球员“都很一般”，缺乏踢英超的实力。

与利物浦1-1战平，并在各项赛事中取得三连胜的过程中，他们表现出了鼓舞人心的迹象，而在最近的一场比赛中，又给了红魔一个难堪的现实。

客场0-1负于伯恩茅斯的比赛表明，在客场的问题并没有被根除，索尔斯克亚仍然有一些严重的问题需要解决。

舒梅切尔认为事实就是如此，这位标志性的前门将猛烈抨击了曼联的努力程度，而曼联的努力程度还远远达不到一支雄心勃勃的成功球队所需要的标准。

在目睹金在南海岸击败曼联后说：“这绝对不好。”

“我有点同情索尔斯克亚，我觉得他被困在了岩石和尖缝之间。

“他能做的真的不多。事实是，他手下是一个非常普通的球员阵容。”

“对阵伯恩茅斯，不要在球场上被欺负，但是数次暴露出弱点。只有一次射正，这很糟糕。”

“我们都经历过这样的比赛，在这种情况下，你可能会失去斗志。”

“但真正让我恼火的是效率——这样得效率还不够高。

“你为曼联踢球,你必须努力为90分钟或无论比赛多久。有些球员谁有场外[和]没有汗水,它们看起来像他们不在乎那些失去球或失去解决,不要让球。

“有些球员下了场，身上一点汗也没有，他们看起来并不在乎是否会丢球权、拼抢失败和得不到球权。”

"在我看来，这不够出色。"

曼联整个夏天都在努力加强球队，但是在老特拉福德也有很多球员离队。

舒梅切尔相信索尔斯克亚会想要更多的转会动作，因为他仍然需要一些球员，而且很明显他需要更出色的球员。

这位丹麦人补充道：“他肯定没有得到想要的方式完成转会窗口。”

“没有很多球员加盟，因为他带来了一些真正优秀的球员。

“我认为他想要更多的球员离开，但这对球队也会有影响。”