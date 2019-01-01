舒梅切尔：角色不明 博格巴是曼联的问题儿童

前红魔门将对法国人的表现并不满意，他认为俱乐部需要搞清楚他在球队中的位置。

彼得·舒梅切尔批评了周一曼联对阵阿森纳时博格巴的表现，称他是索尔斯克亚的“问题儿童”。

红魔在1-1战平老特拉福德的比赛中缺乏创造力，创造了球队在英超的最差开局。

博格巴在与枪手的比赛中表现不佳，而舒梅切尔坚持认为需要做出改变来让他发挥出最好的水平。

“他踢得非常非常靠后，我不知道他在这支球队中扮演了什么角色。”舒梅切尔告诉Optus体育：“即使是奥莱换人，让博格巴更加向前，也没发生什么。我同意在这场比赛中博格巴有两次很好的传球，但是只是两次，不是15次，我认为这是一个问题，因为他占据了太多的注意力，感觉他是这个队的问题儿童。当你看到一个人从报纸上得到如此多的关注，当我们谈论他的时候，我们需要了解他的角色是什么。他将为曼联做什么？现在，我有点困惑，我不明白。我认为球员们在他身边已经足够好了，但他对球的寻找还不够，他在上半场有点藏起来了。下半场情况稍微好了一点。他肯定没有像上赛季那样踢球了。我认为他们需要弄清楚他的角色是什么，以及曼联应该如何与他一起在球队中发挥作用，然后应该与每个人沟通。你知道这里的75000人，他们对博格巴不是很满意，公平地说，你听到周围的人都不太喜欢博格巴，因为他对球队贡献不多。我们已经看到了他的世界级水平，我们怎样才能让他在这支曼联球队中有如此出色的表现？这是他们真正需要努力的地方。”

前阿森纳和曼联前锋罗宾·范佩西同意舒梅切尔的看法，并认为博格巴需要被允许在两个禁区之间踢球，以确保俱乐部能最大限度地利用他。

“对他、教练、我们、每个人来说，选择一个位置都很重要。”范佩西说：“选择你和教练都想要的位置，他踢出了最好的足球，为自己，也为球队。我不会让他打防守型中场，也不会让他打10号，而是打8号的位置。所以，他仍然有他的自由，他不会因为一个赛季20多个进球而被评判，如果他进了10多个球，还能助攻，每个人都会对他有不同的看法，但这需要每个人都清楚。”

在1-1战平之后，红魔目前在联赛中排名第十，比排名第四的阿森纳少三分。