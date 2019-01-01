舒斯特尔：莫拉塔不该去马竞 离开皇马就是错的

一名曾在两支马德里球队都效力过的球员建议这位切尔西前锋不要转会到万达大都会球场。

根据前中场舒斯特尔的观点，莫拉塔离开切尔西前往马德里竞技的决定是错误的。

据够力足球透露，由于俱乐部完成了租借尤文图斯前锋伊瓜因的相关手续，前锋莫拉塔将在转会窗口关闭前离开斯坦福桥。

切尔西主帅萨里本周证实，在以6000万英镑（7800万美元）从皇马转会切尔西仅仅18个月后，莫拉塔在上个月通知俱乐部表示他想离开斯坦福桥。

马竞已经表示有意签下这名西班牙国脚，但是舒斯特尔认为这样的举动是不明智的。

事实上，这位前皇马球员兼主教练认为莫拉塔本应该继续留在伯纳乌。

“我对莫拉塔加盟马竞感到惊讶。”他告诉记者，“我不知道这支球队是否适合他。我认为莫拉塔离开皇马就是错误的。他很没有耐心。”

舒斯特尔是在周四的国王杯比赛皇马4:2击败赫罗纳后发表这番言论的。在巴斯克斯、本泽马和拉莫斯的梅开二度的帮助下，皇马能够从0:1落后的比赛中转败为胜。

皇马球员马塞洛的未来一直是人们猜测的焦点，他助攻拉莫斯打入了皇马至关重要的第三个进球。但在赫罗纳第7分钟的首开记录前，马塞洛没能追赶上安东尼·洛扎诺。

舒斯特尔本周指责马塞洛在不踢球的时候“很容易发胖”，但他也赞扬了这位巴西国脚的影响力。

“把马塞洛派上场是非常积极的，尽管他还没有达到100%的状态，那是赫罗纳的第一个进球。”他说。“但是你必须把他放上场，他必须去踢球。他是无可争议的首选。”

然而，毫无疑问，舒斯特尔也认为马德里正在遭受失去C罗的折磨，后者在去年夏天以1.12亿有缘（9700万英镑/1.27亿美元）的身价加盟了尤文图斯。

“皇马错过的是一个每赛季可以贡献45-50粒入球的球员。”他补充道。