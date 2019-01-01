舒斯特尔：莫拉塔不该去马竞 离开皇马就是错的
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(C)Getty Images
根据前中场舒斯特尔的观点，莫拉塔离开切尔西前往马德里竞技的决定是错误的。
据够力足球透露，由于俱乐部完成了租借尤文图斯前锋伊瓜因的相关手续，前锋莫拉塔将在转会窗口关闭前离开斯坦福桥。
切尔西主帅萨里本周证实，在以6000万英镑（7800万美元）从皇马转会切尔西仅仅18个月后，莫拉塔在上个月通知俱乐部表示他想离开斯坦福桥。
马竞已经表示有意签下这名西班牙国脚，但是舒斯特尔认为这样的举动是不明智的。
事实上，这位前皇马球员兼主教练认为莫拉塔本应该继续留在伯纳乌。
“我对莫拉塔加盟马竞感到惊讶。”他告诉记者，“我不知道这支球队是否适合他。我认为莫拉塔离开皇马就是错误的。他很没有耐心。”
舒斯特尔是在周四的国王杯比赛皇马4:2击败赫罗纳后发表这番言论的。在巴斯克斯、本泽马和拉莫斯的梅开二度的帮助下，皇马能够从0:1落后的比赛中转败为胜。
皇马球员马塞洛的未来一直是人们猜测的焦点，他助攻拉莫斯打入了皇马至关重要的第三个进球。但在赫罗纳第7分钟的首开记录前，马塞洛没能追赶上安东尼·洛扎诺。
舒斯特尔本周指责马塞洛在不踢球的时候“很容易发胖”，但他也赞扬了这位巴西国脚的影响力。
“把马塞洛派上场是非常积极的，尽管他还没有达到100%的状态，那是赫罗纳的第一个进球。”他说。“但是你必须把他放上场，他必须去踢球。他是无可争议的首选。”
然而，毫无疑问，舒斯特尔也认为马德里正在遭受失去C罗的折磨，后者在去年夏天以1.12亿有缘（9700万英镑/1.27亿美元）的身价加盟了尤文图斯。
“皇马错过的是一个每赛季可以贡献45-50粒入球的球员。”他补充道。