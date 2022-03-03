舍甫琴科：儿童正在死亡 我们需要停止这场战争

安德烈-舍甫琴科发表了一份强有力的声明，呼吁结束乌克兰和俄罗斯之间的真正的战争，这位AC米兰的传奇人物指出，"儿童正在死亡"，他自己的家庭成员现在仍然在基辅。

这位前切尔西前锋曾在2016年至2021年期间担任乌克兰国家队主教练，他是那些被迫在远处观看这场战争的人之一。

他承认，足球"对我来说已经不存在了"，45岁的舍瓦希望世界各国采取更果断的行动，以阻止政治动荡的失控。

舍甫琴科告诉天空体育："我为自己是乌克兰人感到非常自豪。对于我的国家、我的人民和我的家人来说，这是一个非常困难的时刻。”

"我的妈妈和姐姐此刻在基辅，那里发生了可怕的事情。人们死亡，儿童死亡，导弹指向我们的房子。”

"我们需要停止这场战争，我们需要找到一种方法来停止战争。”

他补充说，他曾试图说服他的家人加入那些逃离基辅的人："我的妈妈和姐姐，像大多数乌克兰人民一样，拒绝离开，他们留在原地战斗，为了我们的自由，为了我们的灵魂。”

"我们是一个团结的民族，在这一刻，一个国家也团结起来。周围有很多帮助；家庭试图与士兵分享食物，以帮助部队。”

"这是乌克兰历史上比较困难的时刻之一，但人们真的很团结，因为我们想要自由，想要保卫我们的家园。”

"我们有难民，我们需要人道主义援助。我们需要医疗支持，食品支持。感觉我在这里可以做很多事情，我会去做的。"

世界各国政府和企业正在对俄罗斯的金融和政治机构实施制裁，国际足联和欧足联已经剥夺了俄罗斯的欧冠决赛主办权，同时暂停其国家队参加世界杯附加赛，并禁止俄罗斯俱乐部参加欧洲比赛。

舍甫琴科说道："欧足联和国际足联等机构做出了正确的决定，这是一个很棒的反应。”

"我不认为这是一个困难的决定。当你攻击一个国家时，当你开始派遣炸弹和士兵时；这不是一场冲突，而是一场真正的战争。”

"当战争没有停止，我认为不允许任何俄罗斯运动员参加任何体育赛事是正确的决定。”

"足球对我来说已经不存在了。我不去想它。现在不是做这个的时候。我不看任何东西，任何运动。”

"当我醒来的时候，我所有的注意力都集中在我如何能帮助我的国家，我能做什么。我已经开始给我的父母、朋友打电话，了解乌克兰发生的最新情况。”

"对我来说，这才是我的赛场，这是我现在关注的事情。"