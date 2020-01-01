舍甫琴科：有朝一日将重回米兰 希望马尔蒂尼留在俱乐部

这位红黑军团旧将表示自己将会在将来回到圣西罗球场，并认为米兰不应该解雇自己的老队友马尔蒂尼。

舍甫琴科证实，他很乐意在未来回到AC米兰，担任这家意甲豪门的主教练。

现年43岁的舍甫琴科自2016年以来一直担任着乌克兰国家队的主帅一职。

这位前前锋在他的职业生涯中曾效力过AC米兰和切尔西，并在圣西罗赢得了意甲冠军和欧冠冠军奖杯。

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舍甫琴科希望有朝一日能回到AC米兰——作为他们的主教练。

“米兰一直在我心中，总有一天，当我决定改变的时候，我会很乐意去那里执教。”他在周三的Instagram直播聊天中表示。

“不过对现在的我来说，这不是最重要的事。我必须在乌克兰国家队很好地完成自己的任务。我热爱我的国家，让我们等等看我什么时候会回到米兰吧。”

AC米兰最近几个赛季一直表现不佳，上一次他们获得意甲冠军还要追溯到2010-11赛季。

今年三月，由于新型冠状病毒疫情爆发，意甲联赛不得不进入停摆状态，目前他们在积分榜上排名第七。舍甫琴科希望AC米兰的表现能够在赛季重新开始后有所改善。

“在这一困难时刻，我们必须竭尽所能去完成这个赛季。每个人都要尽自己最大的努力去赢得球迷的尊重。”他表示。

“然后，我们会看到AC米兰会有怎样的表现，会有什么样的未来。”

在邀请朗尼克前来AC米兰的问题上，马尔蒂尼与俱乐部产生了不小的冲突，有消息称，这位红黑军团名宿可能会在赛季结束后被解雇。针对这一问题，前AC米兰主帅卡佩罗在昨天抨击了自己老东家对待功勋球员的方式，而舍甫琴科也对自己老队友的遭遇发表了自己的看法。

“我一直在说，AC米兰一直都那么伟大，因为这就是这家俱乐部的本质。当然，我想要马尔蒂尼继续留在那里，不过在在谈论一些确定的事情之前，我想看看接下来会发生什么。马尔蒂尼说了一些重要的事情，他想让俱乐部保持一种平衡。他从来都不是一个聒噪和喜欢抱怨的人，他只是深爱AC米兰，这就是他的全部标签。”

“即使是球员时期，他也总是先球队后自己，这是他永远不会丢掉的习惯。让我们等等看这一事件的最终结果吧，看看加齐迪斯会做出怎样的选择，我仍然希望马尔蒂尼能够留在球队。”

舍甫琴科目前居住在英国，他亲眼目睹了新型冠状病毒疫情的严重程度，甚至将其与他小时候在切尔诺贝利的经历进行了比较。

“我住在伦敦附近，就在城外。我已经被隔离了近10天时间。我们带着希望生活在这个艰难的时刻，希望事情会有所好转。”舍甫琴科在3月份告诉意大利天空体育。

“唯一的解决办法就是尊重政府制定的规则，呆在家里，给医生工作的机会。”

“世界上所有的医生、护士和志愿者都做得很好。非常感谢你们为我们所做的一切。你们是我们这个时代真正的英雄。”

“我在9岁的时候经历过非常类似的情况，当时切尔诺贝利核电站爆炸了，那是一段艰难的时期。唯一的解决办法就是相信政府的决定。我们不需要做傻事，尤其是不要随便出门。”

“我们不知道我们是否感染了病毒，有很多人会被感染并携带病毒，但并没有症状，这种情况下他们会把病毒传染给其他人。我们不能只考虑自己，还要考虑其他可能被我们感染的人。”