舍伍德：阿里可以在穆里尼奥手下成为顶级球员

前热刺主帅很高兴看到这位英格兰国脚帮助他的老东家获得了自1月以来的第一场客场胜利。

蒂姆·舍伍德特别表扬了德莱·阿里，因为他在周末对西汉姆的比赛中表现出色，坚称他可以在穆里尼奥的带领下把比赛提高到一个新的水平。

热刺周六在伦敦球场3-2获胜，穆里尼奥在北伦敦的统治有了一个完美的开始。

这名葡萄牙人被选择来代替毛里西奥·波切蒂诺。在本赛季糟糕的开局后，百合白队在英超联赛中滑落到第14名。

孙兴慜、卢卡斯·莫拉和哈里·凯恩的进球帮助托特纳姆热刺战胜了铁锤队。尽管安东尼奥和奥格博纳在最后时刻的进球，但没能让托特纳姆热刺第三次失利。

阿里在整场比赛中都有着巨大的影响力，助攻孙兴慜打进了第一个进球，同时他也在左翼制造了一个精彩的射门，帮助托特纳姆打进了第二个进球。

曾在热刺担任过一段时间的球员和教练的舍伍德赞扬了阿里的贡献，并暗示他最终可能成为穆里尼奥的当家球星。

舍伍德告诉英超网站:“他具备成为穆里尼奥顶级球员的所有条件。”

“他(穆里尼奥)不想要一个背对着球门的10号位球员。他想要一个在没有球的情况下会爆发并占据中卫位置的人，这样哈里·凯恩就可以拥有一些空间了。”

“他做得很完美。无论是压上还是跑动。”

前英格兰和利物浦前锋迈克尔·欧文完全同意舍伍德对阿里的评价，他补充道:“这是一个伟大的表现。”

“最近几周他的表现真的很糟糕，但他上半场的表现尤其出色。他是我心目中的明星。”

近几个月来，阿里一直在与伤病作斗争，在对阵西汉姆的比赛中出场，也是他本赛季到目前为止的第六次出场。

这位23岁的球员在各项赛事中只为热刺贡献了两个进球，但是他将有另一个机会在周二的冠军联赛中证明他的价值。

热刺将在关键的B组比赛中主场迎战奥林匹亚科斯，他们必须赢得这场比赛才能在下一轮比赛中获得一席之地。

穆里尼奥将为本周六伯恩茅斯做客托特纳姆热刺做准备，四天后他将回到老特拉福德面对老东家曼联。