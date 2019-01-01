舍伍德：阿森纳该买的是卡希尔而非路易斯

前热刺主帅认为枪手选择巴西人而不是英格兰老将是个错误。

据蒂姆·舍伍德说，阿森纳在签下大卫·路易斯时犯了一个错误，他们应该选择加里·卡希尔。

枪手迫切需要后防增援，并选择不考虑切尔西老将卡希尔——他在夏天早些时候自由转会到水晶宫。相反，阿森纳在转会截止日出人意料地以800万英镑（1000万美元）的价格签下了另一位蓝军中后卫大卫·路易斯。

由于埃梅里的球队在11场联赛中丢了15个球，他们的防守仍然很糟糕，舍伍德坚持认为枪手签错了切尔西的中后卫，尽管这名巴西人的合同很便宜。

“他们的问题对每个人来说都很明显。不仅去酋长球场的人，那些看英超联赛的人都知道阿森纳无法防守。”舍伍德告诉英超制作：“找到比他们现有的更好的后卫并不难。这是一项简单的工作，只要走出去做就可以了。试着修补一下，找点什么。加里·卡希尔，他是一个显而易见的选择。我们谈论的是一个英超冠军，一个领袖型的人物，他们最终得到了大卫·路易斯。现在我同意大卫·路易斯很实惠，但是应该去找一个更好的人。他们需要这么做，但他们没有这么做，引援情况很糟糕，现在他们得到了他们应得的结果。”

阿森纳在联赛中排名第五，落后排名第四的切尔西6分，并且在最近的三场比赛中都没有赢过，包括主场战平水晶宫和狼队。

舍伍德承认他在季前赛中认为枪手的进攻明星将会帮助球队度过这个赛季，但是现在很明显他们的防守将站不住脚。

“我总是觉得在赛季开始的时候，当我看到拉卡泽特，奥巴梅扬，厄齐尔，萨卡的时候，他们还带来了佩佩，他们可能有足够的火力。”他说：“但不幸的是，你不可能每场比赛都进四个球，尤其是当你这样防守的时候。”