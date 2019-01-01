舍伍德看好热刺脱困 坚称波帅地位长期稳固

虽然热刺在2019-20赛季没能取得一个完美开局，但这位热刺名宿相信球队不会做出换帅的决定。

尽管上个赛季，阿根廷人带领球队队史首次杀入了欧冠决赛，但新赛季八轮英超比赛过后，北伦敦球队只取得了11个积分。而在欧冠小组赛第二轮，波切蒂诺的球队2-7主场惨遭拜仁屠杀。

这样的成绩无疑将给教练席带来巨大的压力。不过在舍伍德看来，俱乐部高层并不会对波切蒂诺做出什么过激的举动。

2013-14赛季接替博阿斯成为热刺主帅的舍伍德，告诉talkSPORT：“列维是足球世界里最精明的人之一，你认为没发疯的他会想要解雇波切蒂诺吗？”

“他不可能解雇波切蒂诺，一百万年之后也不会。”

“现在如果波切蒂诺认为他已经做得够多了，他不可能继续执教俱乐部了，他希望离开去开辟新的天地，那我也会认为他是疯了。我觉得他就适合这份工作，我不希望他离开，我喜欢这个家伙，我喜欢这家俱乐部。”

“现在（热刺）一切都很完美，尽管昨晚我们在这座体育场看了第一场NFL的美式橄榄球比赛，那很棒。热刺的一切都进行得很顺利，但他们必须克服路上的起伏颠簸，每个俱乐部都会遇到这种情况。”

“我一直相信他们能够进入欧冠淘汰赛，我也相信他们本赛季进入英超前四的话，将得到一笔巨大的收入。”

在本周0-3负于布莱顿之后，他们目前排名第9，距离积分榜第4的莱斯特仅有3分之差。除了赛季末要面对的埃里克森，阿尔德韦雷尔德和维尔通亨合同即将到期的问题，以及关于凯恩转会的可能性，迫在眉睫的危机则是他们的门将洛里在对阵海鸥的比赛中遭遇重伤。